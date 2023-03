El gallego Adrián Ben por la vía directa a las semifinales de 800 metros

El gallego Adrián Ben, con el tercer mejor tiempo de la primera ronda clasificatoria, y el alicantino Javier Mirón, con el cuarto, lograron este jueves el pase a las semifinales de 800 metros de los Europeos de pista cubierta de Estambul, de los que se despidió el leonés Saúl Ordóñez, vigente campeón de España.

El gran dominador de la primera ronda clasificatoria fue el bosnio Amel Tuka, subcampeón del mundo de 800 al aire libre en Doha 2019, que cosechó un tiempo de 1:47.22, solo dos centésimas más rápido que el italiano Catalin Tecuceanu.

Tercero de los veintiocho participantes en las cinco series fue Adrián Ben, que paró el crono en 1:47.24 y accedió por la vía rápida a las semifinales.

"Contento por el pase a las semifinales. Es lo que venía buscando. La carrera fue bastante rápida pero tuve buenas sensaciones, me encontré bien, pasé esta criba, que es muy difícil, y ahora a soñar en grande en la semifinal para llegar a la final y luchar por los metales", dijo Ben al término de su carrera.

Javier Mirón, en su debut internacional con España, también realizó una buena actuación y registró, con 1:47.38, el cuarto mejor tiempo de toda la clasificación.

El único de los tres españoles que no accedió a semifinales fue Saúl Ordóñez, que hace unos días se proclamó campeón de España de 800 bajo techo por delante del campeón mundial de pista cubierta, el murciano Mariano García. El leonés entró último de su serie y con 1:51.72 solo un atleta, el noruego Ole Jakob Solbu, hizo peor tiempo.

"No tenía fuerzas en el cambio que han dado, que tampoco era muy exigente. He intentado seguir sabiendo que no eran superiores a mi pero no he podido con ellos. En carrera estaba vacío", admitió Saúl Ordóñez.