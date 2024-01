Amegrove renuncia a participar en la Liga Gallega de Traineras al no contar con remeros suficientes

Amegrove no disputará la Liga Gallega de Traineras en esta temporada de 2024 al no disponer de remeros suficientes. La Asociación de la Liga Noroeste dio a conocer los clubes inscritos para la temporada 2024 una vez finalizado el plazo de pre-inscripción. Figuran un total de 26 equipos repartidos entre las ligas A, B y la Femenina. El histórico club grovense, que el pasado año disputó el play-off de ascenso a la Liga Gallega A, no contará con trainera masculina esta temporada, sumándose a CR Vilaxoán, que por tercer año consecutivo tampoco sacará embarcación en la competición. Puesto que sigue inmerso en su proceso de reconstrucción de su estructura deportiva, tras no competir en 2022 por culpa del prolongado retraso en las obras de su sede.



A falta de confirmación de las inscripciones que se formalizarán oficialmente en marzo, en la Liga A este año estarán los clubes arousanos de CR Cabo de Cruz, CR Rianxo, CR Mecos y un CR Puebla que finalmente conservó la plaza en la máxima categoría autonómica. Junto a ellos, los otros ocho participantes serán Samertolameu, Ares, Tirán-Pereira, Castropol, Chapela-Wofco, Cesantes-Rodavido, Narón y Mugardos-A Cabana.



En la Liga B estará el CRN Riveira junto a Chapela-Wofco B, Salgado-Perillo, Bueu-Simei, Cedeira y Unión de Remeiros de Muros y Esteirana (Urme). En la Liga Femenina figuran preinscritas las tripulaciones de Rianxo y Cabo Cruz, que saca una segunda tripulación además de la que competirá en la Liga Euskotren. Este año no estará Puebla, mientras que Amegrove competirá fusionada con Cesantes bajo la colaboración de Cefycal. Las otras participantes en la competición serán Chapela-Wofco, Mugardos-A Cabana, Salgado-Perillo, Castropol y Samertolameu.