Ana Peleteiro: “Me encuentro mejor que nunca”

Objetivo cumplido. Ana Peleteiro logró la mínima RFEA para los Juegos Olímpicos de París con un salto de 14.32 metros en Ourense, donde se proclamó por octava vez en su carrera campeona de España en pista cubierta (ahora pista corta) de triple salto. A la ribeirense se le vio en un gran estado de forma en Expourense. Ya en su primer intento se fue hasta los 14.19 metros. Tras un nulo llegó el salto de 14.32, que es la sexta mejor marca del año y la mejor personal desde que volvió e hizo 14,21 metros en julio en el Campeonato de España en Torrent.



La arousana no pudo esconder su emoción tras el salto, abrazada a su entrenador Iván Pedroso. Y es que no sólo cumple su primer gran objetivo de la temporada, el de clasificarse para sus segundos Juegos Olímpicos, sino que detrás hay un gran trabajo y esfuerzo de un año de mucho entrenamiento y sacrificio después de ser madre de su hija Lúa. Sólo Peleteiro sabe lo que le costó durante este período volver al nivel tan alto con el que ha empezado el año olímpico. “Estoy muy orgullosa de haber vuelto a la competición y haberme esforzado como lo he hecho porque me encuentro mejor que nunca”, explica la ribeirense.



Incluso su concurso pudo ser mucho mejor, ya que los tres siguientes saltos fueron nulos porque tuvo problemas para ajustar en la carrera con la tabla, pero se le vio sobrada de fuerza. Tanto, que en su último nulo se fue por encima de los catorce metros y medio, de ahí su cara de cierto lamento al final, antes de celebrar su gran actuación con suy familia y llevarse la ovación del público. “Estoy muy feliz y con ganas de más. El año pasando estaba como resucitando, pero ahora me estoy encontrando muy bien, sin molestias. Antes en el cuarto salto ya estaba reventada, pero ahora me encuentro mejor que nunca y siempre el último salto está siendo el mejor”.



Peleteiro da así continuidad a los buenos resultados con los que ha empezado la temporada, puesto que ya había saltado 14,18 metros en el Meeting Metz-Moselle Athlélor, en Francia. Su registro supone también la clasificación virtual para el Campeonato del Mundo en pista corta que se celebrará en Glasgow a principios de marzo. “Voy a por todas”, advierte muy motivada.