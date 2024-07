Anxo Otero y Martina López ganan la XX Carreira Nocturna de Vilagarcía

Trescientos atletas tomaron en la noche de ayer las calles de Vilagarcía para participar en la vigésima edición de la Carreira Noctuna que organizó la Fundación de Deportes en diferentes categorías. La prueba absoluta, sobre un circuito llano con inicio y final en la Avenida de la Marina y un recorrido total de 10 kilómetros, tuvo como ganador al redondelano Anxo Otero, que empleó un tiempo de 34 minutos y 47 segundos. El rianxeiro Jacobo Crego ocupó la segunda plaza a 8 segundos del ganador, mientras que completó el podio el vilagarciano Pedro Pablo Bernárdez (Trialtón Vilagarcía) con un registro de 35:09, justo por delante de su compañero de club Nicolás Marín (35:10).

El curcuito fue ccmpletamente llano por el puerto / Gonzalo Salgado



En la categoría femenina se impuso la padronesa del Triatlón Vilagarcía Martina López Gestal (41:15), seguida por Cora Saburido (41:27) y de María Isabel Sixto (41:36) de entre total de 46 atletas que terminaron la prueba.

Ganador de la prueba ayer en Vilagarcía / Gonzalo Salgado



Fueron trescientos los corredores que disfrutaron de la Carreira Nocturna desde las 21 horas en las categorías Sub 6 (100 metros), sub 8 y sub 10 (500 metros), sub 12 y sub 14 (1.000 metros) y sub 16 (1.800 metros). Todos ellos se llevaron una medalla. La prueba absoluta discurrió por un circuito por las calles Rivero de Aguilar, Valle Inclán, García de Caamaño, Alexandre Bóveda, Elipidio Villaverde y la propia Avenida de la Marina.

Doscientos atletas tomaron la salida de la XX edición de la Carreira Nocturna / Gonzalo Salgado

Hubo trofeos para los primeros clasificados, veteranos y locales, y todos los participantes de la prueba absoluta se llevaron una camiseta conmemorativa. El alcalde Alberto Varela dio el pistoletazo de salida a la prueba y el público animó a los participantes en las calles de la capital arousana.