La armada arousana regresa con seis medallas de Sevilla

Sevilla fue el escenario del LIV Campeonato de España de Invierno en el río Guadalquivir, donde compitieron medio centenar de palistas de Arousa de entre los 1.300 participantes que representaron a 112 clubes de toda España. Las series se llevaron a cabo sobre una distancia de 3.000 metros, y las finales sobre 5.000. Aunque la armada arousana se presentó en Sevilla con bajas importantes, ya que no estuvieron los palistas del Club Breogán de O Grove por un error a la hora de inscribirse, ni los que están en plena carrera olímpica, el botín fue de media docena de medallas, casi la mitad de las que consiguieron los representantes gallegos (13). Nerea Novo logró el oro, Fernando Busto, Pedro Torrado y Valeria Oliveira se colgaron la plata, mientras que Lara Remigio y Juan José Rodríguez consiguieron el bronce.



Nerea Novo (Náutico de Pontecesures) se proclamó campeona de España en C1 Júnior con un tiempo de 34:52.29. Lara Remigio, del Náutico O Muiño de Ribadumia, se colgó el bronce (35:21.39), mientras que Candela Romero (Pontecesures) fue cuarta.



En la canoa sénior masculina, el palista de As Torres de Catoira Fernando Busto fue plata a 6 segundos de Jaime Duro (Ciudad de Pontevedra). Diego Miguéns, también de As Torres, ocupó al octava plaza. En la canoa sub 23, el vilagarciano de As Torres Pedro Torrado fue subcampeón y su compañero Kevin Longo acabó quinto, justo por delante de Carlos Picón (Náutico O Muiño de Ribadumia). Torrado se quedó a 22 segundos del oro, que se llevó Daniel Grijalba (Aranjuez).

En la prueba de canoa femenina sub 23 la grovense Valeria Oliveira (Poio-Pescamar) se colgó la medalla de plata. Además en PV3 consiguió el bronce Juan José Rodríguez (Piragüismo A Illa),



También tuvieron una destaca actuación varios palistas arousanos. Fueron los casos de Jairo Zurita y Raúl Fernández (As Torres) fueron quinto y séptimo en C1 Júnior. Además en categoría sub 23 K1, Lucía Val (Rías Baixas - Boiro) fue sexta. Y en la prueba masculina su compañero de club Joaquín Iglesias (Rías Baixas - Boiro) ocupó la quinta plaza. En la prueba sénior masculina de K1 dos deportistas del club boirense hicieron top 10, Brais Sánchez y Adrián Prada fueron noveno y décimo respectivamente. En la prueba sénior femenina las dos representantes del Náutico O Muiño de Ribadumia acabaron entre las mejores. María Pérez fue séptima y Carla Sieiro novena.

En lo que respecta a la clasificación por equipos, el Piragüismo Aranjuez se llevó la victoria con 2.282 puntos, seguido en segundo lugar por el Náutico Sevilla con 2.016 puntos. Mientras que el el Club As Torres Romería Vikinga ocupó el sexto lugar con 1.145 puntos.