El Arosa busca redimirse de sus errores ante el Alondras

El Arosa SC recibe en A Lomba, a las 17 horas, al Alondras. Un encuentro entre tercer y octavo clasificado, respectivamente. Los de Luisito llegan con incertidumbre pero con ganas de demostrar a su afición que lo ocurrido ante el Ourense en la pasada jornada “no fue normal”. “Es rarísimo lo que nos pasó porque el equipo venía de una muy buena dinámica. Queremos olvidarlo y la mejor manera es dar una imagen muy buena contra el Alondras, y sobre todo, ganar”, indica Luisito.



Los arousanos tienen un objetivo claro, que es mantener el tercer puesto, que actualmente les coloca en playoff. “Nosotros vamos a tratar de mantener el tercer puesto, y para eso necesitamos ganar hoy al Alondras. Sabemos que no va a ser fácil”, recalca el técnico. “El máximo responsable fui yo, pero tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que lo del otro día no es normal. Yo sé que los futbolistas están afectados, pero siempre digo lo mismo, el fútbol siempre te da revancha, y cada siete u ocho días te da la oportunidad de demostrar lo bueno que eres. Vamos a mostrar el buen equipo que somos”. Asimismo, todavía exiten dudas sobre quién ocupará el once titular, ya que el técnico afirma que hay algunos futbolistas con molestias.

El rival



El Alondras visita Vilagarcía ocupando la octava plaza de la clasificación, y con ganas de dar un golpe de efecto. “Sabemos que va a ser un rival duro porque está haciendo una grandísima temporada. Hizo una primera vuelta impresionante, pero nosotros necesitamos ganar para mantener la tercera plaza con respecto a los puestos de playoff”, recalca Luisito.



“Estos últimos cuatro partidos son a muerte, porque todos nos jugamos cosas, tanto nosotros como los equipos que vamos a tener enfrente. Ellos creo que es el último cartucho que tienen para ponerse entre los cinco primeros, aunque creo que no están muy lejos, pero nosotros también sabemos que en la tercera plaza también tenemos equipos que nos están pisando los talones. Cada punto que consigamos ahora es oro”, concluye .