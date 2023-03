El Arosa cae en Barreiro con diez pero el líder también pincha

El Arosa perdió en Barreiro ante el Celta C 2-1 un partido en el que se adelantó en el marcador muy pronto por medio de Borja, pero en el que la expulsión de Sylla con dos amarillas en apenas un minuto al inicio de la segunda parte condicionaron por completo el duelo. Tras una vuelta sin perder el equipo de Luisito vio cortada su racha ante un muy buen filial, que empató antes del descanso con un golazo de Dela y completó la remontada media la segunda parte por medio del vilagarciano José Rivera. La derrota es un mal menor, puesto que el líder Fabril también perdió esta mañana en A Coruña ante el Silva. El Arosa sigue a dos puntos de los coruñeses, mientras que el Rápido de Bouzas, que ganó el sábado, se mete en la ecuación de la lucha por la plaza de ascenso directo, ya que está a 5 puntos del Fabril y a 3 del Arosa.

El equipo vilagarciano empezó de la mejor forma posible en Barreiro, yéndose a campo campo contrario y dominando con balón. A los noventa segundos hizo el 0-1. Centró desde la izquierda al segundo palo Cotilla. Tocó de cabeza Pedreira al primer poste, donde apareció Borja muy atento en área pequeña para empujar a la red de cabeza, anotando su noveno gol en liga. Luisito, que no pudo estar en el banquillo por sanción, pobló el centro del campo con el objetivo de tener el balón y también tapar el juego combinativo del filial.

El equipo celeste fue haciéndose con el dominio a medida que pasaron los minutos y tuvo llegadas. Bajcetic, que empezó con línea de cuatro, cambió a línea de tres y carrileros. El Arosa supo resistir cuando le tocó trabajar sin balón y poco a poco fue ajustando distancias, aunque no pudo evitar el claro dominio local. El Celta C empezó a carburar y tuvo fases de juego muy buenas, que se trajujeron en ocasiones.

Borja marcó el 1-0 a los noventa segundos, pero el Celta empató antes del descanso y completó la remontada contra diez



Las primera clara de las locales en la primera parte fue en una transición. Sobrido entró en área por la derecha y en el mano a mano no pudo superar a Táboas, que detuvo su disparo abajo y centrado. También Fer López tuvo sus opciones de empate en sendos remates desde la frontal que se perdieron por muy poco. El juvenil fue el motor ofensivo local con su actividad para generar en tres cuartos. En el minuto 41 habilitó a Fran López, que entró en área por la derecha y remató abajo. El balón se estrelló en el poste. Fue el preludio al 1-1. En el 44 Dela enganchó un gran disparo desde al frontal al que no pudo llegar Manu Táboas. El canterano local, que el sábado estuvo en el banquillo con el Celta B en Madrid, apareció en el peor momento para los visitantes, que se fueron al descanso sin ventaja y con sus dos centrales, Pacheco y Martín, condicionados con tarjeta amarilla.

La afición del Arosa fue mayoritaria en Barreiro y se hizo notar de princiipio a fin en la grada animando mucho al equipo



En el descanso el Arosa hizo tres cambios. Santi, con molestias, Brais Vidal y Pacheco dejaron su sitio a Carús, Iñaki y Julio Rey. El Arosa pasó a jugar con tres centrales y Pedreira y Julio como carrileros. Apenas hubo tiempo para saber si los cambios de Luisito surtieron efecto, ya que los visitantes se quedaron con diez en apenas un minuto. Sylla vio dos amarillas consecutivas por dos faltas en campo contrario al llegar un poco tarde a la presión. En la primera tras resbalarse y nada más reanudarse el juego con balón por el medio. Con diez el Arosa no se amilanó y generó una buena ocasión en un pase de Abel sobre Borja, cuyo remate entrando en área con escaso ángulo despejó a córner César. El Celta C pasó a dominar territorialmente y el Arosa juntó líneas en campo propio, sin que el filial le hiciese daño y estirándose con criterio con Borja haciendo un gran trabajo para dar aire al equipo.

Bajcetic movió ficha con la entrada a dos jugadores de ataque, José Rivera y Martín Rafael, a los que situó de extremos, dando mucha amplitud al ataque para intentar abrir a un Arosa sin grietas. Los cambios surtieron efecto. Tras un centro de Rivera que no aprovechó Martín Rafael, la acción siguió y volvió a aparecer Dela, para ganar línea de fondo y poner un pase atrás que, tras varios remates que salvó Manu Táboas, aprovechó el propio Rivera para anotar el 2-1 de disparo abajo que se coló entre las piernas de la zaga.

Mediada la segunda parte y por debajo en el marcador, Luisito agotó sus cambios dando entrada a Fajardo y al juvenil Hugo Losada. El Arosa reaccionó tras los cambios. El propio Fajardo armó un disparo desde 20 metros con el que casi sorprende al portero local. Bajcetic movió ficha entonces, dando entrada a Ju en el pivote defensivo por Dela, para taponar la zona de influencia del propio Fajardo. El Arosa llegó al tramo final ominando y jugando en campo del Celta C.

Sandá, en una acción de la primera parte sobre el tapete de Barreiro, perseguido por el jugador local Manu Fernández



Los visitantes reclamaron penalti en una acción entre Fajardo y Manu Baltar, que tocó el balón con la mano desde el suelo. El árbitro dejó seguir y expulsó al preparador físico del Arosa por protestar, con la afición visitante, que volvió a desplazarse en gran número y se hizo notar, muy enfadada.

Tras el esfuerzo realizado tantos minutos en inferioridad numérica, el Arosa acabó muy cansado, con el Celta C defendiendo con el balón en el tiempo de aumento. La última del Arosa fue en una falta lateral lanzada por Pedreira a la altura de los bamquillos, pero que solventó la zaga celeste. Restan seis finales y se mantiene la distancia con el Fabril. El Arosa pierde a varios jugadores por sanción para el próximo partido ante el Silva en A Lomba.

Los jugadores del Atosa, que celebran el primer gol, hicieron un gran derroche físico sin premio esta mañana en Vigo

Ficha técnica

Celta C: César Fernández, Manu Baltar, Samu, Santi Prado (Martín Rafael, min. 62), Xián, Manu Fernández, Fer López (Tobías, min. 91), Dela (Ju, min. 74), Cantero, Sobrido (Rivera, min. 62), Fran López.

Arosa: Manu Táboas; Santi (Iñaki, min. 46), Pacheco (Nacho Carús, min. 46), Martín, Cotilla, Brais Vidal (Julio Rey, min. 46), Abel Suárez (Fajardo, min. 70), Javi Sandá, Brais Pedreira, Sylla y Borja (Losada, min. 70).

Goles: 0-1 Borja (min. 2); 1-1 Dela (min. 44); 2-1 Rivera (min. 67).

Árbitro: Méndez López (Lugo). Expulsó a Sylla en el minuto 49 con doble amarilla. Amarilla a Fer López, Manu Baltar y Samu por los locales, y a Martín, Pacheco por los visitantes.

Incidencias: Jornada 24ª. Unas 300 aficionados.