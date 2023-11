El Arosa cae con el Granada pero puede pasar de ronda si denuncia alineación indebida

El Arosa perdió esta tarde en A Lomba ante el Granada por 0-3 en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, pero el equipo de Vilagarcía pasará de ronda si denuncia la posible alineción indebida que cometió el equipo andaluz al alinear al portero Adri López, que al tener ficha del filial y ser menor de 25 años no puede ser alineado en una competición no oficial, como se considera la Copa del Rey. Así lo indica el propio reglamento de la Federación Española.

Según especifican las normas reguladoras y bases de competición de Torneos Federación de Fútbol Masculino -temporada 2024/2025 sobre la alineación de jugadores en la Copa del Rey, "tratándose de futbolistas con la condición de portero/a, y únicamente en las competiciones profesionales, podrán ser alineados/as en el primer equipo del patrocinador siempre que sean menores de veinticinco años, con independencia de que su licencia sea de profesional o de no profesional".

En este caso, al ser un jugador con 24 años con la condición de portero proveniente de un equipo filial no se encuentra válidamente alineado por ser mayor de 23 años y por ser la Copa del Rey una competición de carácter no profesional (únicamente son profesionales la primera y segunda división), y por tanto, en dicha competición no opera la excepcionalidad de poder alinear un portero con la condición menor de 25 años.

El Arosa ya estudia presentar el recurso que le permitiría pasar de ronda y cruzarse con otro Primera División.