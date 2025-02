El Arosa chequea el efecto Perú

En el estreno de David López “Perú” en el banquillo, el Arosa espera dar carpetazo esta tarde a la crisis deportiva que se llevó por delante esta semana a Míchel Alonso, tras encadenar seis jornadas sin ganar. El equipo de Vilagarcía visita al filial del CD Lugo en el campo de A Cheda (19 horas). Lo hace de nuevo con bajas, ya que siguen lesionados Pacheco, Compa y Concheiro, al igual que Iñaki, que es duda ya que está pendiente de recibir el alta médica.



El cambio en el banquillo espera tener el efecto revulsivo que suele ocurrir en estas ocasiones. “Me encontré a un equipo con muy buena actitud y predisposición, trabajaron bien durante la semana y estoy contento con el recibimiento”, indica el entrenador interino, que cumple su tercera temporada seguida en División de Honor Juvenil y debuta en Tercera. “Necesito tiempo para asimilar cosas... están fuera de mi zona de control y dominio”, dice con sinceridad un Perú que sabe que, aún ganando y si el club así se lo pide, es difícil que pueda llevar las riendas del primer equipo hasta final de temporada debido a la incompatibilidad laboral.

David López “Perú” y el preparador físico Álex Tubío durante una sesión de entrenamiento con el equipo esta semana en el Manuel Jiménez | Arosa



Su experiencia en el fútbol sénior se limita a equipos como Caldas o Romay en categorías autonómicas. Dirigir al Arosa en Tercera es una oportunidad que premia su trabajo durante el último lustro en la cantera. “Todo entrenador de la casa tenemos el sueño de llegar a esta situación, es algo que te gusta y te llena. Ya sólo el hecho de que cuenten contigo para una situación así (provisional) es de agradecer”. Más allá de la incidencia que pueda tener el efecto Perú en menos de una semana, son los jugadores los que tienen que conseguir en el campo un resultado que disipe la crisis. El foco está ahora sobre ellos.

"Un rival joven, dinámico y valiente"

El rival, un Polvorín que está a sólo 4 puntos del Arosa en la pelea por el play-off, no dará facilidades. Sólo la Sarriana fue capaz de batirle en su feudo en lo que va de temporada. “Ellos son un equipo joven, dinámico y muy valiente”, explica Perú. “Muy impulsivo, con mucho ritmo y vertical”.

Es por ello que “esta semana incidimos en el modelo de juego que tienen, tenemos que contrarrestarlo, tener control, ser dominantes, recuperar lo más alto posible y no pasar mucho tiempo sin balón. Además de evitar que no nos corran”, explica un Perú que no esconde su plan de partido. “El campo condiciona, está gastado y es muy ancho”, continúa un Perú que en las últimas temporadas se midió en A Cheda al Lugo en División de Honor juvenil.

David Páez

En los locales, el técnico David Páez tiene la baja de Carlos Alonso por sanción. El Polvorín viene de perder en el último suspiro en Arteixo. “A nivel de resultado el balance no fue bueno, pero el equipo dio una buena imagen e hizo muchas cosas bien, aunque tenemos que aprender a manejar los minutos finales porque contra la UD Ourense, aunque en inferioridad numérica, también nos penalizaron”.



Páez cree que el Arosa “es un rival hecho única y exclusivamente para intentar lograr el ascenso, pero hemos entrenado muy bien y vamos a intentar ponerle las cosas difíciles porque en casa tenemos que ser fuertes”. Los locales ven en este partido una oportunidad de acercarse al quinto puesto, que da acceso al play-off.

Siempre la Escuadra

Pese al horario, el Arosa estará respaldado en Lugo. Casi medio centenar de seguidores se desplazarán en autobús en el viaje organizado por la Peña Escuadra Arlequinada para animar al equipo en un partido que esperan que les devuelve la alegría, ya que la última victoria se remonta al 14 de diciembre en A Estrada.