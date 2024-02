El Arosa, a dar un golpe de autoridad ante el Celta C

El Arosa visita este domingo a mediodía el campo vigués de Barreiro (13 horas) para enfrentarse al Gran Peña Celta C, segundo clasificado con 8 puntos más que los arlequinados. Una gran oportunidad de dar un golpe de autoridad, recortar puntos con un rival directo y escalar una plaza como mínimo en la tabla tras la derrota este sábado del Alondras en Somozas.



El técnico Luisito Míguez ya podrá contar con Iñaki Leonardo, no así con Santi Gegunde, que tiene un partido de sanción pendiente de su etapa en Vilalba. “El equipo está con mucha moral. Es un partido súper complicado contra un equipazo”, dice Luisito. “Tengo muy claro como le vamos a jugar, pero no lo voy a decir. Si queremos estar en play-off, tenemos que ir allí a ganar. Dentro del partido habrá momentos que nos hagan sufrir y otros en los que sufrirán ellos”.

Luisito no habla ya de ser campeón como a principio de temporada, sólo de play-off, y reconoce que “todos los partidos ahora son importantes porque en la segunda vuelta los puntos son irrecuperables”.

Ascender no es prioridad

El objetivo del segundo filial del RC Celta no es ascender. De hecho, a diferencia de los equipos que pelean por el título y el play-off, no se ha reforzado en el mercado de invierno, a pesar de que ha perdido a Joel Lago y a Manu Fernández, que han pasado a formar parte del Celta Fortuna, y de que lleva semanas con muchas bajas por lesión, como el joven central portugués Vicente De Andrade (larga duración), Ju, Tarensi, Álex González o un Piay que podrá entrar en convocatoria y disputar algunos minutos contra su exequipo.

Hoy viajaron con el Celta Fortuna a Barcelona Lucas Antañón, Dela y Pablo Meixús al partido contra el Cornellá (2-1). Dela fue titular, por lo que con toda probabilidad no jugará contra el Arosa. Lucas Antañón entró en el minuto 87, por lo que está por ver si el ex del Arzúa y Meixús tienen minutos este domingo.



“Estamos contentos y felices por lo que estamos haciendo”, explica el técnico de los celestes, Fredi Álvarez, consciente de que la labor en el C es nutrir al B. “Nuestro objetivo es justamente ese, que jugadores entren en convocatorias con el Celta Fortuna. Tenemos que hacer mejores a los que están con nosotros. Partidos como el de mañana ante el Arosa, complicado y exigente, ayuda al crecimiento de los futbolistas”.



Fredi, el técnico que mantuvo deportivamente al Boiro en Segunda B en 2017, tiene una amplia trayectoria en el fútbol gallego. Se le puede ver en todos los campos de Tercera tomando notas. De hecho al Arosa lo vio in situ varias veces, tanto en casa como fuera esta temporada. “Es un rival de un nivel altísimo. Muy difícil de jugarle. Es un equipo muy físico, que te agobia en la presión y en ese juego tan directo y vertical, con mucho centro y tanta gente por delante del balón...es un rival muy difícil de contrarrestar que nos va a exigir muchísimo. Y eso va en beneficio de nuestra formación”.



Álvarez destaca los movimientos del Arosa en la última semana de mercado. “Se ha reforzado con dos futbolistas de muchísimo nivel”. Y ve a los arlequinados “muy arriba” al final de liga. Por eso sabe que el partido es muy importante para los visitantes, que de perder se quedarían a 13 puntos del líder Bergantiños, que ganó esta tarde en Bouzas (0-1). “Si ganan se enganchan de lleno y si ganamos nosotros, serían 11 puntos y goleaverage, una distancia importante pero para nada definitiva. Queda mucho”.



Fredi Álvarez explica que el Arosa se encontrará un césped en Barreiro “espectacular”, y libera de responsabilidad a su joven equipo, en el que militan los exarosistas Jose Rivera y Hugo Losada. “El ascenso para nosotros no es prioritario, ni mucho menos. Lo que hemos hecho en la primera vuelta nos ha llevado a una situación privilegiada. Claro que vamos a luchar por seguir compitiendo al máximo, los chavales están motivados, pero sin la presión que puede tener un Arosa o un Begantiños, que sus objetivos están claros”, razona el entrenador de Moaña.