El Arosa defrauda en su debut

El Arosa empezó con mal pie la liga. Perdió ante la Sarriana en A Lomba con un gol del exarlequinado Santi Gegunde (0-1) en un partido bastante discreto en el que apenas generó ocasiones y trasladó una sensación de indolencia e impotencia al numeroso público que, muy expectante, se dio cita en las gradas para el estreno del nuevo proyecto que lidera Míchel Alonso.



La Sarriana no tuvo que hacer demasiado para asaltar A Lomba. Presionó alto en la primera parte, en la que fue dominadora, y se replegó en la segunda cerrando todos los espacios interiores, provocando que el Arosa se perdiese en un sinfín de pases en campo propio ante la silenciosa desesperación del paciente público, que parecía estar viendo a su equipo en pretemporada.



El resultado se explica desde el juego, no desde el acierto en las áreas, ya que los locales no tuvieron apenas remates ni situaciones de gol.



Tal y como advirtió su técnico, Jaime Paz, la Sarriana vino a Vilagarcía a ser protagonista con el balón y salir jugando desde atrás. El Arosa esperó en bloque medio, presionando tímidamente, lo que facilitó a los lucenses jugar cómodos y minimizar riesgos en su atrevida apuesta.



Míchel Alonso repitió el once empleado en el último test de pretemporada en A Illa. Pero el Arosa no estuvo bien en la primera parte. En los primeros 25 minutos tuvo más el balón la Sarriana. En cuanto a ocasiones, un disparo de Romay desde la frontal que no cogió puerta y otro alejado desde la izquierda de Luis Castro fueron los únicos acercamientos locales. La Sarriana dio un susto en un remate de cabeza de Álex Boedo a la salida de un córner en el segundo palo, y sobre todo en una entrada desde segunda línea de Diego Rey a la espalda de la zaga. Recibió un pase preciso de Boedo, pero se escoró a la derecha y ante la salida de Álex Vila disparó al lateral de la red.

Los jugadores lucenses celebran el tanto de Santi Gegunde | G. Salgado





En el minuto 26, Concheiro robó un balón en tres cuartos de campo sobre el inicio de juego lucense. Romay puso un gran centro al segundo palo y el cabezazo picado de Pereira lo despejó a córner Javi Liz. Fue la mejor ocasión local en la primera parte y en todo el partido. Además despertó al equipo, que se fue a presionar más arriba con convicción y durante unos minutos pasó a dominar y a encerrar a la Sarriana en su campo. Fueron los instantes que los aficionados esperaban ver. Pero no duraron mucho porque, antes del descanso, los visitantes volvieron a girar el partido y el juego. Además encontraron el gol. Desplegados en campo contrario, recuperaron el balón en la medular y combinaron desde la izquierda a la frontal del área, donde Santi Gegunde se sacó un disparo abajo con el que batió a Álex Vila. El gol del “ex”.



Fue el premio a la apuesta visitante, que con los hermanos Vilariño en la medular custodiando a Boedo, Diego Rey, Álex Millán y Santi Gegunde, junta jugadores con buen pie y también inteligente lectura del juego. Si el año pasado fueron la relevación, ayer demostraron que este año ya son una realidad para luchar en la zona alta.



Míchel Alonso introdujo un triple cambio en el descanso. Entraron Felipe, Íñaki y Álex Compa. La puesta en escena del Arosa ya fue otra. También la de la Sarriana, que ya no presionó tan alto y se organizó para juntar líneas en campo propio. El Arosa empezó jugando en campo rival, pero pronto fue ajustando su oponente, centrando todos sus esfuerzos en la faceta defensiva. Así las cosas, la primera opción con cierto peligro de los locales no llegó hasta el minuto 67, en un gran centro de Romay desde la derecha que se paseó sin rematador por el área pequeña.

La Sarriana siguió hasta el final metida en su campo, mientras su técnico fue agotando los cambios para dar oxígeno mientras se le iban cayendo físicamente sus jugadores de más talento. El Arosa no encontró la forma de progresar, movió el balón lenta y previsiblemente, sin desorganizar a su rival. Las opciones de área fueron contadas. Quizá la mejor estuvo en un centro desde la derecha en el que no se entendieron a la hora de rematar Concheiro e Iñaki. No hubo ni el habitual empuje final para generar situaciones de área. Javi Liz tuvo una plácida tarde en Vilagarcía.



Lo único bueno del partido para el Arosa es que a partir de ahora sólo puede ir a mejor. Y además le quedan 33 jornadas por delante. Pero tendrá que ponerse las pilas porque la competición no espera por nadie, como ya pudo comprobar el pasado año.

La afición del Arosa acudió al campo pero no le entusiasmó lo que le ofreció el equipo en este discreto primer partido | Gonzalo Salgado

Ficha técnica:

Arosa SC: Álex Vila; Mario García, Pacheco, Samu Santos, Luis Castro; Óscar Varela (Felipe, min. 46), Concheiro), Javi Rey, min. 68); Carlos Torrado (Iñaki Martínez, min. 46), Romay (Noel, min. 82), Javi Pereira (Álex Compa, min. 46); Martín Diz.

Sarriana: Javi Liz; Tomás, Levrand, Rubén Vilela, Martín López (Raimundez, min. 85); Keko Vilariño, Jacobo Vilariño (Yanike Tenkou, min. 78); Álex Boedo (Youseff, min. 85), Diego Rey (Javi Piay, min. 68), Álex Millán; Santi Gegunde (David Guitián, min. 78).

Gol: 0-1 Santi Gegunde (min. 38).

Árbitro: Castro Castro. Amarilla a Tomás, Yanike Tenkou y David Guitián por los visitantes.

Míchel Alonso da instrucciones durante el partido ante la Sarriana / Gonzalo Salgado

Míchel Alonso: "No estuvimos cómodos. Tiene que servir de toque de atención”

“En ningún momento estuvimos cómodos, nos costó entrar en el partido, noté a la gente quizá un poco nerviosa y decidimos ir cambiando cosas para ver si el equipo le cogía el hilo al partido”, explicó el técnico local Míchel Alonso.

“La verdad es que no estuvimos bien. Nos faltó tener ciclos de balón más largos y nos duraba poco, caímos en la precipatación y ellos en una de las primeras que llegaron nos marcaron”. Míchel, que fue buscando soluciones primero con los cambios y después modificando el sistema, reconoce que “la sensación fue parecida todo el tiempo”. El técnico del Arosa dice que esta derrota “tiene que servir de toque de atención”. A la vez que da mérito al rival porque “como dije en la previa tiene jugadores que podrían jugar aquí y hay otros equipos que también”.

El Arosa visitará al Viveiro el domingo a las 12 horas en Cantarrana. “Ahora toca hacer una buena semana y corregir. Pensábamos que estábamos mejor, pero la realidad es esta, toca trabajar y seguir”, dice el entrenador ferrolano del Arosa.