“El Arosa está hecho única y exclusivamente para ascender”

El Arosa visita el domingo al Alondras. El de O Morrazo es un campo que no se le da demasiado bien a los arlequinados los últimos años. Sus últimas cinco visitas se saldaron con tres derrotas y dos empates sin goles. La afición arosista no olvida el partido en Cangas de 2018, cuando el equipo cayó 4-1 y perdió la plaza de play-off en la penúltima jornada. Dos temporadas después el Arosa consiguió ascender y el Alondras se quedó a las puertas, al caer con el Estradense.



En la actualidad, el Alondras es decimosegundo con 20 puntos, con solo uno de margen respecto al descenso. Hace dos semanas cambió de entrenador. El sarriano David Páez se hizo cargo del equipo, debutando con victoria ante el líder Fabril en casa (1-0). La pasada jornada el Alondras perdió por el mismo marcador en Arteixo ante un rival directo. Páez consiguió la temporada pasada la permanencia con el Viveiro, al que cogió en noviembre antepenúltimo con solo 6 puntos tras 9 jornadas, acabando decimosegundo con 36 puntos. Ha llegado a Cangas con el reto de evitar que el Alondras pierda la categoría y llevarlo hacia arriba. Su ayudante es el pobfrense Rubén López, ex entrenador del Boiro, que le acompaña también en la Selección Gallega Sub 16, con la que se proclamaron campeones de España en Pontevedra en 2022.



“El objetivo es la permanencia. No pensamos a largo plazo, solo pensamos en el Arosa”, dice el nuevo entrenador de los locales. “Cuando llegué me encontré un equipo con una predisposición alta al trabajo. Estoy muy contento, la semana del Fabril lo refrendamos y en Arteixo hicimos un buen partido pero el marcador no lo refleja”. Páez dice que el margen de mejora del Alondras, que consiguió empatar en A Lomba en la primera vuelta sin goles, pasa por “tener más claridad de ideas cuando recuperamos el balón”.

“Al Arosa lo estudiamos al máximo”, dice. “Sabemos que es un rival hecho única y exclusivamente para conseguir el ascenso, con un presupuesto alto. También lo es el Fabril y lo superamos, por lo que vamos a intentar hacer lo mismo”.



A la hora de referencias individuales en los arlequinados, Páez nombra a Julio, Sylla y Borja “porque son los que más continuidad tienen en ataque”, y también habla de los centrocampistas Sandá y Abel. “El Arosa es un equipo bastante compensado y tenemos que tener bastante cuidado con el juego aéreo de Sylla”. El plan de partido del Alondras pasa por “estar muy ordenados y dominar las dos áreas, a partir de ahí tenemos que manejar bien las estructuras a balón parado y saber utilizar nuestras fortalezas”.



El Alondras solo realizó un movimiento en el mercado invernal, al recuperar al defensa Lope, uno de los jugadores a los que el Portonovo dio la baja hasta algunas semanas por ajustes presupuestarios. El técnico lleva varias semanas sin poder contar con Hugo Sanmartín y Javi Varela, ambos están lesionados, mientras que Raúl Paz está sancionado. Son bajas de larga duración Yahvé y los porteros Dadín y Fran. El técnico lucense volverá a echar mano de juveniles en la convocatoria. En la última jornada debutó uno, Goitia.