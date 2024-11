El Arosa expone su racha ante el efecto Mariano en el derbi

El campo de San Pedro acoge este domingo (16.30 horas) el duelo de rivalidad saliniense de Tercera RFEF entre Villalonga y Arosa. Dos equipos que están en dinámicas y situaciones clasificatorias muy diferentes. Los locales estrenan técnico, tras la destitución de Luciano González y la llegada al banquillo de Alberto Mariano con el reto de sacar al equipo de descenso. El Villalonga es penúltimo con 6 puntos en diez partidos. Sólo ha podido ganar un partido hasta ahora, en casa ante el Noia. Pero espera que el efecto Mariano sea un revulsivo para empezar a sumar de tres.

Afronta el derbi con las bajas por sanción del capitán Nico Fraga y de Tomás Abelleira, además de Álex Barbeito, por lesión. Por lo que habrá cambios y novedades en el once. Está por ver si también en el modelo de juego. Hasta la fecha el Villalonga ha querido trasladar la idea con la que "campeonó" en Preferente a Tercera, siendo muy propositivo con el balón. Mariano quiere imprimirle su sello personal, aunque sólo lleva una semana al frente del equipo.

El Villalonga espera que el cambio de entrenador sea un revulsivo para lograr su segunda victoria en liga / Gonzalo Salgado

"Agresivos, contundentes e ir por el partido"

"Cuando hay un cambio de entrenador es duro y los chicos se sienten en parte responsables. Están un poco dolidos y frustrados. En ese sentido la plantilla está tocada", explica el entrenador santiagués. "Pero cuando viene un entrenador nuevo se abren nuevas oportunidades para todos. Los entrenamientos han sido buenos. Vamos a ver si simos capaces de ser un equipo agresivo y con ritmo. Todos los entrenadores tenemos un estilo, aunque en una semana no se pueden cambiar demasiadas cosas. No quiero que los chicos salgan cohibidos, ni vamos a hacer algo que no hemos trabajado".

Alberto Mariano se estrena este domingo en el banquillo del Villalonga / G.S.

Sobre el rival, Alberto Mariano dice que el Arosa "ha cambiado desde que empezó, ahora se protege más. Los equipos de Michel están bien estructurados defensivamente y transitan muy bien. Trabajan de manera profesional y es un equipo que puede jugar a lo que quiera. No le puedes conceder en tu área y es importante que no se pongan por delante".

Las armas del Villalonga pasarán por "ser agresivos en ambas áreas, finalizar las jugadas y transitar. Tenemos que llevar el partido a nuestro contexto". Además quieren hacer valer el factor campo. "Sabemos que la grada aprieta y esperamos que se sientan orgullosos del equipo. Intentaremos ser agresivos, contundentes y sin miedo a ir a por el partido", advierte Mariano



"El reto es seguir ganando"

Los visitantes atraviesan por un gran momento. Atrás dejaron las tres primeras derrotas de liga. Son el mejor equipo desde entonces, con 19 puntos sumados de 21 posibles y ya están al acecho del liderato. El equipo de Míchel Alonso busca su cuarta victoria seguida, la quinta consecutiva fuera de casa, y está

desatado en ataque, promediando casi 2.5 goles por partido en los últimos encuentros.

El equipo de Míchel Alonso busca su quinta victoria consectutiva a domicilio para acercarse al liderato / M.F.

En principio los visitantes no tienen bajas, más allá de Felipe Peredo y Duque, aunque hay alguna duda. "Va a ser un partido complicado, como todos", explica Michel. "El rival está en una situación complicada y ha habido un cambio de entrenador. Cuando eso sucede todo es diferente porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar". Pese a ello, el entrenador ferrolano muestra confianza porque "hicimos una buena semana de trabajo". Además la dinámica ayuda. "Los números están ahí. Estamos bien. Es un reto seguir ganando, no es fácil pero es lo que queremos, sabiendo que cualquier rival te lo pone complicado y tendremos que estar a muy buen nivel para poder ganar". Míchel Alonso es consciente de la "exigencia" que tiene el Arosa y considera que "ahora el equipo está dando la medida que se esperada y el objetivo es darle continuidad".

Las opciones del Arosa en San Pedro, según su técnico, pasan por "adaptarnos pronto a lo que nos vamos a encontrar, habrá cierta incertidumbre en cuanto al modelo de juego del rival y tenemos que pensar mucho en lo nuestro y tener claro lo que tenemos que hacer por nuestra parte".

Se espera buen ambiente

Se espera un ambientazo en San Pedro, donde la afición local es fiel y nunca falla. Desde Vilagarcía se desplazará bastante gente, incluida la Peña Escuadra Arlequinada, que está consiguiendo que su equipo esté muy respaldado cuando juega fuera de casa.

Último precedente, mismo árbitro

Curiosamente arbitra el coruñés Castro Alarcón, que fue el colegio del último derbi entre ambos equipos en San Pedro hace seis años. En aquella ocasión ganó el Arosa 1-2.