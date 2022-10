El Arosa, a ganar en casa al incómodo Alondras

El Arosa regresa esta tarde a A Lomba para enfrentarse al Alondras (17 horas) en un clásico de la Tercera Gallega. Con la derrota en Abegondo olvidada, el equipo de Luisito quiere sumar su tercer triunfo en el campeonato y mantener su fiabilidad en casa. El técnico local no podrá estar en los banquillos, que estrenan área técnica una vez eliminado el muro delantero. Luisito, que debe cumplir un partido de sanción, ha convocado a toda la plantilla, incluido el juvenil Hugo Losada, que podría ser la novedad en el once porque varios jugadores arrastran problemas, como Sandá y Sylla, mientras que Brais Pedreira y Campillo salen de lesión.



“O Alondras ven nunha dinámica moi boa”, advierte Luisito. “En Abegondo estiveron a punto de gañar e teñen futbolistas de moitísima experiencia nesta categoría”. Pese a ello, “se estamos ao noso nivel podemos gañar, aínda que respectamos moitísimo ao rival porque ten xogadores con experiencia en categorías superiores e son determinantes”. Entre los veteranos del rival Luisito destaca a Jesús Varela, al que ya tuvo a sus órdenes en Segunda B, a Mauro y Aitor Díaz. Además dice que el Alondras “ten xogadores xóvenes que van a dicir moito no fútbol porque teñen moitísima calidade”.



Se espera un Alondras con tres centrales y carrileros, difícil de superar por su organización defensiva. Peligroso a balón parado y motivado por jugar en A Lomba, un campo que se le ha dado bien tradicionalmente en la última década. Pero el Arosa está herido tras caer en A Coruña y quiere hacer un buen partido para brindar una alegría a su gente. De nuevo el público jugará su particular partido desde la grada y será fundamental. Tras este partido la liga se tomará un respiro de una semana debido a la Copa Regiones UEFA.