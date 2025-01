El Arosa más irreconocible

El Arosa cierra la primera vuelta como la inició. Muy mal. Perdió en Cangas 2-0 ante un Alondras que fue mejor ante un rival desdibujado. Quizá en su peor partido de la temporada, el equipo de Míchel Alonso agrava su segunda crisis en liga. El resultado pone fin a trece jornadas sin perder, lo que puede parecer un accidente, sin embargo constata el momento delicado en el que se encuentra el equipo, con bajas y sin solvencia defensiva. El Arosa empezó la liga con un preocupante 0/9 puntos y llega el ecuador tras firmar un 2/9 en sus tres últimos encuentros, por lo que es quinto a cinco puntos del líder UD Ourense.

Lucía Chazo - Arosa SC



Ni el debut de Duque, el único rescatable del naufragio generalizado, supuso un tímido consuelo para la afición desplazada a Cangas, que vio como su equipo trató de jugar a que no pasasen cosas y salió escaldado porque enfrente estaba un rival que cerca del área tiene jugadores diferenciales, pese a que su clasificación pueda indicar lo contrario.



El Arosa salió con tres centrales, Pacheco, Óscar y Samu, y con Martín y Mario en los carriles. Ambos de inicio muy bajos. El equipo de Míchel Alonso salió a esperar, cediéndole la iniciativa y el campo a los locales. Y también salió a no equivocarse con el balón en un campo desgastado en el que cualquier mal control o pase puede originar un desajuste. El técnico ferrolano alineó de inicio al coruñés Duque, que se estrenaba tras cuatro meses de espera administrativa. Duque, que partió desde la izquierda en el tridente que formó junto a Rivera e Iñaki, fue el único capaz de amenazar algo al espacio en un primer período que fue un tostón.

Lucía Chazo - Arosa SC



Aunque el Alondras dispuso de un disparo desde la frontal de Ube que se fue por encima del larguero tras ganar un segundo balón, lo cierto es que el Arosa consiguió de inicio neutralizar a su rival, que apenas le inquietó. A partir del minuto veinte comenzó a estirarse el equipo visitante, ya más asentando. El asistente anuló por fuera de juego una acción de Rivera a pase largo de Concheiro que acabó en gol. Bastante claro. Después fue Duque, muy activo, el que no pudo finalizar en área,demasiado encimado por Abel, una buena acción combinativa al primer toque de los de Míchel Alonso. La siguiente, en un pase filtrado por Iñaki sobre Rivera le costó la amarilla al central Abel al agarrar al delantero vilagarciano. La falta desde la frontal directa la lanzó Mario García al palo del portero y envió a córner a Brais Pereiro.

Lucía Chazo - Arosa SC



Después de casi media hora de juego el Alondras consiguió al fin activar a Pablo Goitia, su mejor jugador, en banda derecha. Logró llegar a línea de fondo tras una pared y puso un pase atrás al punto de penalti que despejó Martín Diz. La acción inició unos minutos donde apretó el Alondras, sobre todo con algún córner y balones al área que solventó Álex Vila. Estuvieron mejor los locales hasta el descanso ante un Arosa incómodo con balón e incapaz de estirarse. Si bien, los visitantes apenas concedieron ocasiones y llegaron al ecuador con el candado echado y en un buen escenario para intentar llevarse el partido en la segunda parte.



Si bien comenzaron el segundo tiempo con el mismo guión de partido, más preocupados de contener que de proponer. A esto sumaron que bajó su tensión y concentración sin balón, por lo que el descalabro se veía venir.

Juan Acha



La ya habitual falta de tensión defensiva quedó al descubierto en un balón que Mario perdió ante Goitia. Este puso un centro al área que despejó de cabeza flojo Pacheco, quedándole el balón a Roi Tato en área, pero su disparo se fue demasiado cruzado. Fue la mejor ocasión del partido hasta ese momento. Y advirtió lo que estaba por llegar. Y es que no mejoró de inicio el equipo visitante, centrado exclusivamente en tareas de defender, con muchos despejes largos a nadie. Mientras los centrales locales disfrutaban de una plácida tarde dominical.



El Alondras jugaba más cerca del área y empezó a probar fortuna. Goitia, con un disparo cruzado desde el vértice del área con la derecha, obligó a intervenir a Vila con una estirada que acabó en córner. En el saque de esquina tuvo otra clara el Alondras. El balón fue al segundo palo, superando la salida por arriba de Vila, y cabeceó Noel, pero Iñaki salvó el 1-0 en línea de gol con la cabeza. La acción siguió y acabó en una falta peligrosa en la frontal. Fue el preludio del 1-0.

Lucía Chazo - Arosa SC

La falta la lanzó Aitor Aspas, el balón dio en la barrera y el rechace quedó en área pequeña para que Roi Tato marcase a placer con la derecha el 1-0 llegando desde atrás en carrera. Sexto partido consecutivo en el que los arlequinados, esta vez de verde, encajaban. Lastre demasiado pesado para un aspirante al título.



Tras el gol entró Romay por Iñaki, quedaba media hora y el Arosa estaba noqueado. Pasó a defensa de cuatro, con Duque, Romay y Martín Diz formando la línea de tres por detrás de Rivera. El primer disparo a puerta del Arosa en el partido llegó en el minuto 64, por medio de Martín Diz desde la frontal, pero atrapó seguro Brais Pereiro. El Arosa mejoró con balón y dio un paso adelante, mientras que el técnico local Gonza Fernández dio entrada a Diz en mediocampo para reemplazar a Ube e intentar retomar la manija en la zona ancha.

Juan Acha



En el 73 Duque realizó una buena acción individual en la derecha, sacándose un disparo de zurda abajo que se perdió por poco. Míchel Alonso arriesgó con la entrada de Javi Pereira, retrasando a Martín Diz al lateral derecho. También se fue Rivera, inadvertido, y entró Noel. Pero pronto se esfumaron las opciones del Arosa en el partido. En el 78 llegó el 2-0. Diz le ganó un balón suelto cerca del área a Javi Pereira y se sacó un fuerte disparo que despejó Álex Vila, en el rechace marcó Goitia, con los visitantes protestando un posible fuera de juego, que el asistente no vio así.



Con el carrusel de cambios y tras el 2-0 mejoraron los locales. El Arosa tuvo dos opciones claras para el gol. En un córner lanzado por Concheiro que cabeceó fuera Duque por poco en el noventa. Y en el 92 por medio de Romay en área pequeña tras centro de Noel y disputa de Pereira, pero salvó Pereiro con una buena parada. El 2-1 no llegó y la esperanza de salvar los muebles a última hora tampoco. Espera la Sarriana a domicilio para tratar de enmendar la plana la próxima semana.

Lucía Chazo - Arosa SC

Ficha técnica:

Alondras: Brais Pereiro; Guille, Kopa, Abel, Aitor Aspas; Ube (Diego Diz, min. 68), Noel (Agujetas, min. 84); Pablo Goitia, Lucas Camba, Tato (Yelco, min. 84); Manufre (Fran López, min. 73).

Arosa: Álex Vila; Pacheco (Javi Pereira, min. 75), Óscar Varela (Dani Sánchez, min. 81), Samu Santos; Martín Diz, Javi Rey, Concheiro, Mario García; Iñaki (Romay, min. 60), Rivera (Noel, min. 75); Duque.

Goles: 1-0 Roi Tato (min. 59); 2-0 Pablo Goitia (min. 77).

Árbitro: García Rodríguez, asistido por López López y Sandino Somoza. Amarilla a Abel, Noel, Aitor Aspas, Fran López, Pablo Goitia por los locales, y a Óscar Varela y Duque por los visitantes.

Míchel Alonso: “No estuvimo bien”

“Cerramos la primera vuelta como no queríamos”, dijo Míchel Alonso bastante contrariado en la sala de prensa al final del partido. “Sabíamos al campo al que veníamos. El equipo no estuvo cómodo en casi ningún momento del partido. Es un campo para hacer muy pocas cosas. Sobre todo, no dudar en ataque, ganar duelos, coger segundos balones… En todas esas situaciones no estuvimos bien. Cambiamos cosas, pero no salió bien".



"Sus goles reflejan que el equipo no estaba como debía. El primer gol es un rechace y en el segundo gol nos anticipan en el borde del área. No hay que darle muchas más vueltas, no estuvimos bien”. Míchel sabe que este tipo de partidos a lo largo de una temporada pueden suceder, pero su equipo sigue siendo incapaz de echar el candado. “En el primer tiempo en lo único que estuvimos bien fue en la fase defensiva. Ellos tenían el balón, pero no sufríamos mucho. La idea era defender más cerca de la portería del Alondras. En el segundo tiempo estuvimos más desajustados porque no cumplimos con lo básico. Con el 2-0 sabíamos que si metíamos un gol nos metíamos otra vez en el partido. Tuvimos alguna opción, pero en un día en el que no estuvimos bien".



"Estábamos mejor fuera que en casa, pero ahora nos toca ir al campo de la Sarriana y prepararemos para llegar lo mejor posible”.