El Arosa juvenil recupera efectivos para recibir al potente Racing de Santander en el Jiménez

El Arosa juvenil recibe este sábado a las 12 horas en el Manuel Jiménez al Racing de Santander, cuarto clasficado que está empatado a puntos con el Sporting de Gijón, que es tercero. Se trata del segundo de los partidos de la particular y exigente fase del calendario para el juvenil arlequinado, tras visitar la pasada semana al Celta y tener que medirse al Oviedo la próxima jornada.



El nuevo técnico arlequinado, Adri Tobío, recupera efectivos. Tras cumplir sanción vuelven el capitán Paulo y Pedro Bouzada, además del central Jacobo Crusat. No estará el goleador Seijo, que sigue de baja en una temporada aciaga para él debido a las lesiones. Tampoco David Piñeiro.



“La verdad es que el equipo me deja muy buenas sensaciones, es un gran grupo que trabaja muy bien”, explica el entrenador pontevedrés tras tomar el relevo de Perú. En su estreno en A Madroa, el nuevo técnico echó mano de tres cadetes, a los que entrenó esta temporada en División de Honor. “Competimos muy bien. La idea es mantener ese nivel ante el Racing. En nuestro campo somos fuertes y creo que a ellos les puede costar un poquito más, la idea es ir a por el partido e intentar dominarlos, a pesar de que es un rival potente”.



Adri Tobío conoce bien la categoría y a los equipos, ya que la pasada campaña era el segundo entrenador del Coruxo. “El Racing tiene una muy buena generación. Este año no son tan combinativos, pero tienen jugadores muy buenos”. Destacan Asier García (6 goles) o Rodrigo Ramos (14 tantos).



En el partido de la primera vuelta el Racing de Santander se impuso pro 2-0. El Arosa tiene un colchón de 9 puntos sobre la zona de descenso, pero aún debe sumar más para estar completamente fuera de peligro y no tener sobresaltos en estas últimas ocho jornadas. “No me gusta hacer cuentas, es cierto que me comentan que con dos o tres victorias puede llegar, pero prefiero ir día a día e intentar ganar cada semana”.