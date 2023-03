El Arosa quiere hacer valer su robustez para ganar al Celta C en Barreiro

El Arosa visita este domingo a las 12 horas en el Municipal de Barreiro al Celta C Gran Peña en la 24ª jornada de Tercera RFEF. El equipo de Luisito disputa la primera de las siete finales que le restan para la conclusión de la liga regular, en la que mantiene un particular pulso por el título y el ascenso con el Fabril, que a las 12:15 horas juega en A Grela ante el Silva.

"El equipo está con una ilusión tremenda, llegamos al tramo final y quedan muchos puntos que van a dar para mucho. Veo al equipo muy ilusionado, muy enchufado y motivado", dice el técnico del Arosa, que tiene las bajas de Álex y Hugo Barcia, además de la habitual de Campillo. En los locales, que son sextos con opciones de colarse en play-off, Srdan Bajcetic no puede contar con el exarlequinado Javi Piay. Además David de la Iglesia y Gael Alonso viajaron con el Celta B a Madrid a jugar con el San Sebastián de los Reyes.

"Es un partido dificilísimo ante un rival que es el que mejor fútbol despliega de toda la categoría", sostiene el entrenador del Arosa. Si bien, también recuerda que "nosotros ya fuimos quien de ganarles en A Lomba y vamos con toda la ilusión del mundo para sacar los tres puntos".

El Arosa se ha ganado a pulso el respeto en la categoría. Es un equipo muy difícil de tumbar. De hecho lleva quince partidos seguidas sin perder. Esta regularidad es su mejor aval para presentarse en un terreno de juego impecable ante un filial que con balón es capaz de dominar y hacer goles si tiene el día inspirado. "El campo está espectacular. Sus futbolistas son de lo mejor que hay a nivel individual y colectivo de la categoría. Es un rival fortísimo que en su campo marca muchísimos goles. A nivel ofensivo son temibles, pero también sabemos como contrarrestarlos y ellos también saben que nosotros somos un buen equipo", dice Luisito.

El Celta C viene de caer en Abegondo ante el líder Fabril por 2-1 en un partido en el que se adelantó en el marcador y tuvo las ocasiones más claras. "Hicieron un partidazo y no merecieron perder y eso indica su potencial", dice el entrenador del Arosa, que considera clave jugar con personalidad en Barreiro. "Lo que no vamos a hacer es salir a tenerle miedo a un filial que sabemos que si tienen el día nos pueden hacer sufrir. Pero yo también entrené a un filial y si nosotros estamos bien también van a sufrir ellos".

El Arosa no estará solo en Vigo. Finalmente será un único autobús de aficionados, eso sí de 62 plazas, el que se desplace para arropar al equipo. "En casa nos arropan muchísimo y fuera también. Si de la gente dependiese estaríamos ya en ascenso", dice Luisito, antes de medirse a "un rival impresionante con futbolistas de una cantera de las mejores de España".