El Arosa recibirá el jueves 2 a las 19 horas al Granada en Copa

Se hizo esperar pero la Real Federación Española de Fútbol anunció esta tarde los horarios de los 55 partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey que se jugarán los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. El Arosa jugará el jueves día 2 a las 19 horas en A Lomba ante el Granada, mientras que el CD Boiro jugará el miércoles día 1, que es festivo, a partir de las 18:30 horas contra el Real Mallorca.

El Arosa ya tiene disponibles las entradas para socios a la venta desde esta misma tarde, cuyos precios son de 15 euros en tribuna y de 10 euros en Preferencia. Los socios con carnet especial, los socios sub 12 y los menores de 6 años no pagan, pero también deberán retirarla en las oficinas del club. El plazo para la retirada de entradas de los no socios se inicia el día 26 y los precios son de 15 euros en Fondo, 20 euros en Preferencia y 30 euros en Tribuna.

Por lo que respecta al CD Boiro, la eliminatoria copera se está convirtiendo en todo un acontecimiento en la localidad y el club ha vendido ya las 200 camisetas que ha diseñado especialmente para disputar el partido, pero todavía tiene a la venta y disponibles las bufandas conmemorativas.

"Tuvimos suerte con el horario porque queríamos jugar el festivo", explica el presidente Marcos Martínez. " Vamos a organizar una fiesta antes del partido enfrente al campo". Empezará unas tres horas antes y habrá música. La idea es recibir a ambos equipos, ya que el Boiro llegará en autobús, partiendo desde el centro del pueblo.

A lo largo de las próximas horas el Boiro anunciará los precios de las entradas. Los socios pagarán 25 euros y habrá un precio para los menores de sub 18 años y otro para la entrada de adultos no socios. El Boiro ha estado en conversaciones con el Mallorca los últimos días y espera organizar una comida de directivas antes del partido.

Tanto Boiro como Arosa recibirán 20.000 euros de la RFEF por jugar esta primera eliminatoria, si bien los boirenses deberán descontar los 5.000 euros que les costó el viaje a Santander.