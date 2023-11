"El Arosa es un rival súper complicado", dice el técnico de la Sarriana

El Arosa visita mañana a la Sarriana (16:30 horas) en la novena jornada de liga. Los lucenses son un recién ascendido que suman 9 puntos, uno menos que el Arosa, y que vienen de perder el domingo 1-3 ante el Paiosaco. Tras el ascenso el club optó para el banquillo por el perfil de un técnico joven como el vigués Jorge Cuesta, que tras entrenar en las categorías inferiores del RC Celta estuvo dos años en China en las filas del filial del Wuham Three Towns.

En cuanto a la plantilla, hubo bastantes cambios en verano. Llegaron jugadores con experiencia en la categoría como el delantero Cuadrado (Racing Vilalbés), que lleva 4 goles, Álex Boedo (Bergantiños), Iñaki Fernández (Escobedo) o Miguel Fernández (Estradense). Hasta el momento la Sarriana ha jugado ante varios rivales que están llamados a pelear por su mismo objetivo, con resultados dispares. Ganó a Estradense (0-3) y Arzúa (3-0), empató con Barbadás y Betanzos, y perdió ante Polvorín (0-1), Silva (0-1) y el domingo pasado Paiosaco (1-3).

“El equipo está compitiendo bien en la categoría. Hay que tener paciencia porque tenemos que adaptarnos al ser un recién ascendido”, explica Cuesta, quien reconoce que les beneficia recibir al Arosa solo tres días después del esfuerzo que tuvo que hacer el cuadro de Luisito en Copa ante un Primera División.

“Es un rival súper complicado. Por puntos puede parecer que está más cerca de nosotros de lo que está, pero viendo sus partidos seguramente deberían llevar más puntos. Son muy competitivos, muy agresivos y dominan las áreas, que es lo que más nos falta a nosotros. Tenemos un poco de suerte porque vienen de jugar el jueves y eso le puede condicionar tanto en el apartado físico como psicológico porque no deja de ser una tensión muy grande jugar contra un Primera”.

La Sarriana juega en el campo de Ribela, sintético y no demasiado grande. “La clave es dominar las áreas y ser fuertes en las disputas como son ellos”. Jorge Cuesta tiene la duda del delantero Cuadrado, que está lesionado