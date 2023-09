El Arosa suma un empate con sabor a derrota contra diez

Empate con sabor a derrota del Arosa en su estreno liguero en A Lomba. El Celta C, que jugó con diez durante más de una hora, se llevó un punto de Vilagarcía tras pasarlo mal al inicio en igualdad numérica, y resistir sin demasiados apuros en una segunda parte en la que los locales no estuvieron bien. Pese a todo pudieron ganar, pero el meta visitante Álex Vila lo evitó.



El Celta C se presentó en A Lomba con bajas importantes en defensa. Al lesionado Samu Santos se le unieron Piay y Manu Fernández, que fueron con el filial a Majadahonda. Fredi Álvarez, que sancionado siguió el partido desde la grada, apostó por un defensa de cinco para protegerse ante el colmillo del Arosa, que fue fiel a su 4-4-2 avanzado, presionando bien y jugando rápido en campo contrario. El 5-4-1 del segundo filial comenzó a descoserse muy rápido. Con cinco jugadores en la zaga que el pasado año eran juveniles, los celestes sufrieron la buena puesta en escena del Arosa.



El equipo de Luis Míguez se hizo con el mando del partido desde el inicio y en el primer cuarto de hora tuvo tres ocasiones muy claras para el 1-0. En la primera Santi habilitó a Borja en área pequeña, pero un defensa salvó in extremis su remate. La segunda fue de Cotilla, que casi marca desde 35 metros con Álex Vila fuera de su portería tras salir a despejar un balón largo.



El joven Celta C renunció a iniciar en corto ante la presión local. El filial perdía los duelos ante un equipo más experimentado, sin sub 23 en su once. El Arosa volvió a tener otra ocasión. Esta vez entró Sylla por el carril del siete en transición tras robo y golpeó por encima del larguero. Una y otra vez los cuatro atacantes locales, Rubo y Borja por dentro, y Sylla e Iñaki por fuera, atacaban los espacios. Así llegó la expulsión visitante en el minuto 24. El central Álvaro Fernández golpeó a Borja cuando ambos forcejeaban por ganar el espacio en el centro mientras el balón iba a banda izquierda. Tanto el juez de línea como el árbitro vieron el manotazo y expulsaron el joven celeste. La falta la ejecutó Concheiro, la brújula en la medular del Arosa, y Álex Vila salvó el gol con un paradón en la misma escuadra.



Con diez, el Celta C se situó 4-4-1 hasta el descanso y se dedicó a defender. Al Arosa ya le costó más transicionar, por lo que tuvo que jugar en ataque posicional en campo rival. Le costó generar más ocasiones de peligro a los locales, pero tuvieron una clarísima. En un gran centro de Iñaki desde la línea de fondo en banda izquierda que cabeceó fuera en la frontal del área pequeña Borja completamente solo.



Bajo un aguacero arrancó la segunda parte y un doble cambio en los locales. Brais Vidal y Javi Pereira entraron en el sitio Rubo y Santi Figueroa. El equipo de Luis Míguez pasó a jugar con un 3-5-2, con Iñaki por detrás de los puntas Sylla y Borja. El mediapunta, más centrado, puso en práctica una de sus mejores cualidades: el disparo. Probó desde la frontal y a punto estuvo Sylla de marcar en el rechace que dejó Álex Vila. Sin embargo el Arosa empezó la segunda parte con bastante desorden y desconcierto. Y estuvo a punto de costarle caro en una contra que llevó Óscar Lorenzo por la derecha, pero acabó rematando al lateral de la red. La conexión que forman Concheiro y Sylla estuvo cerca de darle réditos de nuevo al Arosa como la pasada jornada, pero el delantero cabeceó alto un córner lanzado por el coruñés.



Mediada la segunda parte entraron en los locales Barroso y un Martín Diz que debutaba. El Arosa necesitaba claridad de ideas en ataque, ya que era incapaz de someter tácticamente al filial., que estaba cómodo y era capaz de estirarse. En una galopada de Barroso por la izquierda volvió a tener Sylla otra muy clara de cabeza. El senegalés es el mejor rematador en área del Arosa, pero ayer el portero Álex Vila se empeñó en amargarle la tarde.



El Arosa tuvo una última opción en el tiempo de aumento con dos centros desde la izquierda de Barroso y Cotilla sin remate. Al final el empate sabe a muy poco a los locales, que perdonaron en la primera parte y no estuvieron finos en la segunda. A Lomba, esta vez sin bombos ni ruido, se quedó con las ganas de ver en los visitantes al canterano Hugo Losada, que fue reclamado sin éxito por parte del público.

El Celta C sale muy reforzado de Vilagarcía tras un partido en el que muchos jóvenes dieron un paso adelante pese a su bisoñez. El Arosa ya piensa en la próxima cita, que será la visita a un Arzúa que ayer encajó otro goleada y es colista.