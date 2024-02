El Arosa tropieza en A Lomba (0-0)

El Arosa no pudo igualar su mejor racha liguera de tres victorias seguidas al empatar sin goles ante el joven filial del Lugo en A Lomba. Los arlequinados tuvieron sus mejores ocasiones en la primera parte, sobre todo por medio de Borja. En la segunda, pese a que el campo no estaba bien, el Lugo B tuvo más el balón y trató siempre de combinar. En transiciones y a balón parado el Arosa volvió a gozar de oportunidades, pero la más clara fue de su rival en el minuto 92 al enviar un mano a mano contra el poste.



El empate mantiene al Arosa en la tercera plaza en una jornada en la que se sigue abaratando la pelea por el play-off. No así la del título, ya que Bergantiños y Celta C no aflojan y ya marcan una diferencia que parece insalvable para el Arosa, con 13 y 11 puntos de diferencia respectivamente, con la competición aún en el mes de febrero.



En un campo que de inicio aguantó bastante bien el temporal de lluvia y viento que azotó las Rías Baixas durante toda la mañana, salvo las zonas embarradas, la propuesta del Polvorín fue salir jugando desde atrás para progresar. En los primeros minutos los lucenses lo hicieron bien y llegaron varias veces al área de Manu Táboas, pero sin ocasiones.



El Arosa, por contra, volvió a ser muy vertical, llevando el balón rápido a su línea de ataque que formaron Sylla, Borja, Gegunde y Leonardo. Los locales ganaban los duelos, presionaban bien en campo contrario y a partir de ahí empezaron a generar situaciones de área. La primera ocasión la tuvo Iñaki Leonardo, con el portero Fernando en el suelo doliéndose de un golpe. El ferrolano puso un centro que no remató nadie, mientras su entrenador, Luisito, le reprochó que no hubiese tirado a gol.

Santi Gegunde controla el balón ante dos jóvenes jugadores del Lugo B / Gonzalo Salgado



La segunda nació de la clarividencia de Gegunde, que habilitó en banda izquierda a Leonardo, cuyo centro cabeceó fuera Sylla.



Con el paso de los minutos el partido se niveló. Hasta que a falta de diez para el descanso los locales encadenaron tres ocasiones muy claras. Primero en un balón largo sobre Borja que, tras salvar la mala salida del portero Fernando, remató con la izquierda y un defensa salvó en área pequeña, enviando a córner. El saque de esquina lo lanzó muy bien Concheiro, pero Sylla no llegó a conectar bien de cabeza en el primer palo y Borja tampoco pudo marcar en área pequeña. La tercera fue del propio Borja, que a la media vuelta entrando en área lanzó cruzado y el portero Fernando rechazó con una buena parada.



Aún tuvieron otra clara los locales en una transición armada en un córner en contra. Conectaron Gegunde y Concheiro, que la puso para la carrera de un Leonardo, al que se le hizo demasiado grande el portero Fernando para superarlo en el mano a mano. Antes del descanso el filial también dio un par de avisos.



Al inicio de la segunda parte, con lluvia y viento, el Arosa jugó más en campo contrario, pero le costó generar ocasiones. Con el filial tratando de combinar en un campo cada vez peor, el equipo arlequinado encontraba en los robos en mediocampo su mejor argumento ofensivo.



Esta vez fue el banquillo visitante el que movió antes ficha, dando entrada al joven Hugo García. Mediada la segunda parte el Arosa introdujo un triple cambio, al introducir a Rubo, Concheiro y Brais Vidal, pasando a jugar con tres centrales y carrileros. Para entonces el Polvorín estaba más que convencido de su propuesta, siempre moviendo el balón desde campo propio y tratando de encadenar pases entre el barro.

De nuevo en A Lomba hubo poca afluencia de espectadores, con unas 400 personas en las gradas / Gonzalo Salgado



En ese contexto, el Arosa se hizo fuerte en defensa y apenas concedió, con el canterano Dani Sánchez inexpugnable y llevándose los aplausos del poco público en las gradas. En ataque, el equipo local esperó su ocasión de transicionar rápido y dar un hachazo. Pudo hacerlo en varias oportunidades. Primero Concheiro en un balón que le quedó para la zurda en el borde del área. En el 70 generó una buena opción que inició Rubo. Santi profundizó por la derecha y su centro abajo al primer palo sobre Sylla lo solventaron dos defensas visitantes.



En el 78 en un robo de Iñaki la tuvo Rubo, que remató entrando en área con la izquierda demasiado flojo.

El Lugo B siguió jugando bien al fútbol, combinado mucho y moviendo la pelota, por lo que el Arosa era incapaz de embotellarlo para asediarlo. El último cambio local fue Javi Pereira, que tuvo la última gran ocasión local en un remate dentro del área al que respondió Fernando Embadje. El portero guineano agigantó su figura en el partido.



Y en el 94 el Polvorín estuvo a punto de ganar. En una jugada fruto de su atractiva y vistosa propuesta. Lansade, tras hacer una pared con Pablo Martínez, se quedó en el mano a mano ante Táboas y remató al poste. El partido se alargó hasta el 97, pero ya no hubo más remates. El Arosa vuelve igualar en su casillero el número de empates con el número de victorias.

Ficha técnica:

Arosa: Manu Táboas; Santi (Brais Pedreira, min. 81), Dani Sánchez, Martín Sánchez, Cotilla; Concheiro; Sylla, Iñaki Martínez (Javi Pereira, min. 87), Iñaki Leonardo (Brais Vidal, min. 65); Santi Gegunde (Enjamio, min. 65); Borja (Rubo, min. 65).

Lugo B: Fernando; Lizancos, Hugo Díaz, Damián, Freire; Rosón (Pablo Martínez, min. 72), Rubal; Jorgito (Lansade, min. 88), Alesito (Hugo García, min. 62), Arhoum (Guitián, min. 88); Jorge Maceira.

Árbitro: Alcalá Rey (Santiago). Amarilla a Iñaki Martínez por los locales, y a Hugo Díaz, Jorgito, Rosón y Damián por los visitantes.

Incidencias: Jornada 22 Tercera RFEF. A Lomba. 400 personas.

El portero guineano Fernando se mostró muy seguro en el juego aéreo / Gonzalo Salgado

"Infinitamente superiores"

“Era moi dificil xogar tal e como estaba o campo. Teño que darlle mérito aos dous equipos. Xogamos contra un rival que non quería xogar, e ao final non perdemos de casualidade porque no minuto 91 nos engancharon unha vez e tiraron ao pau”, dijo Luisito Míguez al final del partido.

“A xente que estivo no campo viu que fomos infinitamente superiores a un filial que non xogou como un filial. Dame pena porque os filiales tiñan que pararse a pensar que o resultado é o de menos. O que hai que mirar é a formación dos futbolistas...pero andar tirados no chan, con cambras e perdendo tempo é algo que a mín non me gusta”.

Luisito lamentó las ocasiones falladas por los suyos. “Na primeira parte tivemos tres moi claras e na segunda tivemos dúas contra un porteiro de moito nivel que foi o mellor do campo”. Luisito insistió en quejarse de las pérdidas de tiempo del rival y del estado del terreno de juego, y dijo que su equipo estuvo “a moi bo nivel” y que “se alguén mereceu gañar fomos nós, xogamos demasiado ben para como está o campo”.