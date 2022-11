El Arosa viaja a Viveiro acompañado por su afición con el objetivo de volver con 3 puntos

El Arosa madruga para viajar al corazón de la Mariña Occidental y enfrentarse a las 12 horas al Viveiro en Cantarrana. Dos equipos con diferentes objetivos y trayectorias opuestas. Los locales son penúltimos con 6 puntos y son el equipo más goleado con 17 tantos encajados, en gran parte por su última derrota en Abegondo por 6-0. El Arosa es segundo y es el menos goleado (2), solo encajó en un partido de siete y lleva cuatro seguidos con el cerrojo echado. Los arlequinados viajan con las bajas de Abel Suárez, con un esguince de tobillo, y Campillo. Luisito está “moi contento” con la respuesta de los jugadores durante la semana de entrenamientos.

El técnico de Teo espera a un Viveiro muy combativo en su campo. “Non se vai a parecer nada ao que xogou en Abegondo, en casa é un equipo moito máis agresivo e intenso, as dimensións do campo non son as mesmas”. Luisito advierte que los locales ganaron en casa al Paiosaco, “a UD Ourense gañou ao final e o Vilalbés pasouno moi mal”. Por eso el Arosa viaja mentalizado de que va a jugar un partido muy difícil. “Temos que estar a un nivel altísimo si queremos gañar. Moi concentrados e manexar moi ben as segundas xogadas ante un rival súper intenso. Temos que igualar todo iso e saber que os partidos duran noventa minutos, non podemos ir con ansiedade por querer gañar e querer marcar o segundo gol antes de meter o primeiro”. Luisito espera que su equipo se adapte al estado del terreno de juego, que estará blando, y da las gracias a la afición que también se desplaza en otro autobús para animar al equipo, en el viaje organizado por la Peña Escuadra Arlequinada. “Quero darlles as gracias porque é un viaxe moi longo, por iso espero que o equipo responda como ten que responder, dar todo no campo e traer os tres puntos”.