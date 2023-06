Arranca la Copa Ribadumia con medio centenar de clubes sub 10

Con las altas temperaturas como protagonistas, todo está listo en A Senra para que este fin de semana se complete la tercera edición de la Copa Ribadumia Clae Viajes con el torneo de categoría Sub 10, que reunirá a 50 equipos benjamines llegados desde distintas partes del mundo. Debutará en el torneo el FC Dallas, que se ha desplazado a O Salnés con una comitiva que ronda las sesenta personas. También viajó desde Canadá el equipo sub‐10 representativo de la mayor escuela de fútbol del Estado de Ontario. La CAF Canadian Academy of fútbol, que procede de la ciudad de Toronto. Mientras que desde Dubai repite el Fursan Hispania, el club creado en ese país por Michel Salgado y en el que milita Pablo Coira.

Los cincuenta equipos se dividen en ocho grupos durante la primera fase. Figuran como cabezas de serie FC Porto, Real Betis, RC Celta, SC Braga, RC Deportivo, Vitoria Guimaraes, CF Damm y SL Benfica. El Betis defiende el título logrado el pasado año, en el que derrotó en la final al Rayo Vallecano por 3‐2. Son numerosos los equipos de fuera de diferentes partes de España los que participan en esta edición, por lo que el evento tendrá un gran impacto económico a nivel hotelero en la zona, ya que visitarán O Salnés este fin de semana cerca de dos mil personas.

El CD Ribadumia dispondrá de cuatro campos de fútbol 8 en las instalaciones de A Senra. Habrá dos en el campo de hierba natural y otros dos en el sintético. Los partidos tienen una duración de veinte minutos y comienzan esta tarde a partir de las 18 horas. Los primeros enfrentamientos son: Ural vs Rápido de Bouzas; CD Grujoan vs CD Ribadumia; Victoria CF vs CD Cuatrovientos y UD Ourense vs Atlético Coruña Montañeros. La jornada se prolongara hasta las 21:40 horas y en total se jugarán 36 equipos. Mañana sábado el torneo arranca a las 9 horas.

El acto de presentación de todos los equipos se efectuará a las 12:30 horas, mientras que la jornada de tarde concluirá a las 21:45 horas. El domingo por la mañana comenzarán las eliminatorias por el título a partir de octavos de final. Por la tarde tendrán lugar las semifinales, con dos tiempos de 15 minutos, y la gran final a partir de las 17:35 horas, una vez concluida la final de la fase de consolación. El bono para disfrutar de los tres días de torneo tiene un precio de 20 euros, y existe la posibilidad de adquirir entradas por día. Las de esta tarde tienen un precio de 8 euros, las de la jornada del sábado y el domingo de 12 euros. Los niños y niñas menores de 12 años acceden gratis al torneo.