El Asmubal hace historia

El Inelsa Asmubal Meaño redondeó la mejor temporada de su historia al ganar en Porriño por 18-30 en la última jornada de la fase regular, por lo que finaliza subcampeón de su grupo en División de Honor Plata y jugará por ascender a División de Honor Oro. Un éxito sin precedentes para el balonmano femenino arousano de un grupo de jugadoras que han ido creciendo como equipo a las órdenes de Juan Costas durante los últimos meses. La de hoy fue la décima victoria en las últimas once jornadas en las que no conocieron la derrota.



Arropadas por un numeroso grupo de aficionados que se desplazaron a Porriño desdeMeaño, las visitantes no estuvieron excesivamente bien en la primera parte, o al menos al nivel que venían jugando los últimos partidos. La propia tensión de lo que había en juego propició bastantes errores en ataque que, unidos al acierto de la portera local, hizo que al descanso el marcador fuese e un 10-13 que dejaba todo en el aire de cara la segunda parte.



Tras el descanso quedó claro qué equipo se jugaba algo en este último partido. El Asmubal se concentró en el juego, abrió brecha en el marcador y no encontró respuesta por parte de las locales. Fue un final de partido cómodo para deleite del público meañés, que celebró junto a las jugadoras la gesta. El Inelsa Asmubal acaba segundo con 37 puntos, uno más que el Hand Vall Valladolid, que como se esperaba no falló en casa ante el Camargo.



El Asmubal se clasifica para por ascender junto al Lanzarote. Los otros seis equipos que acabaron en los dos primeros puestos de sus grupos son Zarautz, Helvetia Anaitasuna, Mislata, Sabadell, Roquetas y Boadilla. El lunes se celebrará el sorteo de la primera eliminatoria previa. El Asmubal, como segundo clasificado, le medirá a un primero. Por lo tanto su rival será Zarautz, Costa de Almería Roquetas o el Mislata valenciano. El Asmubal jugará el partido de ida en Meaño el próximo fin de semana y la vuelta a domicilio. De superar esta eliminatoria iría a un sector a cuatro por concentración, de donde saldrán los dos equipos que ascienden.

Juan Costas

“Era impensable llegar a donde hemos llegado”, reconoce el técnico de las meañesas. “Somos un equipo que no nos hemos puesto techo, la ilusión y el trabajo de las jugadoras durante toda la temporada nos han llevado a quedar segundos, algo que siendo realistas nadie esperábamos a principio de liga, ya que el objetivo era la permanencia”. Costas explica que en cuanto el equipo empezó a madurar y a sacar adelante los partidos a domicilio, que tanto les costó en la primera vuelta, el Asmubal empezó a creer en sus posibilidades. “Estoy muy contento por las chicas y por todas las personas que me ayudan, el fisio, el analista de vídeo... Yo no me dedico a esto profesionalmente y esto es muy bonito para el club y para Meaño. Un objetivo que teníamos era regalarle a la gente de Meaño un partido más y de fase de ascenso a una categoría superior”, algo que podrán disfrutar el próximo fin de semana. Meaño será una fiesta.