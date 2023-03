Asmubal Meaño: Cuento de hadas en lo deportivo, pesadilla en lo económico

El Inelsa Asmubal logró el sábado en Palencia su séptima victoria consecutiva al imponerse al Fuentes Carrionas por 25-31, por lo que continúa segundo en División de Honor Plata. El equipo de Juan Costas está viviendo un cuento de hadas en el aspecto deportivo, con opciones de ascender a División de Honor Oro.

El sábado estuvo impecable en defensa, demostrando que sus jugadoras están en un gran estado de forma tanto física como anímica. Las visitantes abrieron brecha en la primera parte y siempre estuvieron por delante en la segunda, con Eli Méndez y Miniño como máximas goleadoras. Las meañesas llegan a las cuatro últimas jornadas en puesto de fase de ascenso. La próxima jornada reciben al Rocasa canario, después tendrán que visitar al campeón de liga Puerto del Carmen en Lanzarote, y cerrarán la liga ante dos rivales directos: Gijón y Porriño.

La histórica situación deportiva que vive el club contrasta con los problemas económicos que vuelven a aparecer a estas alturas de temporada. En este sentido, la presidenta Silvia Lobato denuncia que el Asmubal no ha recibido aún las subvenciones por parte del Concello. Estas hacen referencia por una parte a la ayuda nominativa de 3.500 euros del año 2022, "para o cal tivemos que xustificar facturas pagadas por valor de 7.000 euros". Por otra parte los 6.500 euros del convenio de la escuela de base "tamén xustificada con facturas de gasto de 2022". Y por último, dicen no haber recibido el dinero del convenio de competición nacional. "Foi unha promesa do alcalde, no que compremeteu unha colaboración por parte do Concello de 5.000 euros e nin sequera nos foi remitido para a súa firma". En este sentido, la directiva pidió información por registro la semana pasada "e a día de hoxe seguimos sen resposta, o que nos fai pensar que non teñen contemplado firmalo".

En total, 15.000 euros que todavía no han llegado a las arcas del club, de los cuales 10.000 "son do 2022 e xa están gastados e xustificados" y 5.000 "dun convenio aínda non firmado en referencia a unha competición nacional que remata nun mes", lamenta la presidenta. Lobato habla de situación económica "delicada" ante la falta de este dinero, que compromete poder hacer frente a gastos federativos como los arbitrajes. "Esperemos que o Concello recapacite e faga os ingresos xa e nos remita urxentemente o convenio para as súa firma".

El Asmubal Meaño se ha convertido en un referente en la comarca, especialmente del deporte femenino, y es el club más representativo de Meaño, llevando su nombre por media España.