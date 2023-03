Bajcetic: “El Arosa es regular, todo lo contrario que nosotros”

Srdan Bajcetic cumple su segunda temporada al frente del Celta C Gran Peña, al que mañana visita el Arosa en Barreiro (12 horas). El serbio, exjugador del RC Celta y padre del joven Stefan, que está siendo la sensación esta temporada en el Liverpool de Jürgen Klopp, dirige a un equipo joven y de mucho talento, que marcha sexto con 32 puntos, a uno solo de los puestos de play-off.

El objetivo del Celta C es servir de puente entre el equipo juvenil y el filial. “Cualquier filial tiene como objetivo formar jugadores para el primer equipo”, explica Bajcetic. “La idea aquí es ayudar a los jugadores que salen de juveniles a entender como es el fútbol sénior, y que ese primer paso de juveniles al B no sea tan grande”. El Celta C por tanto ayuda a facilitar ese paso intermedio en la cantera. En ese sentido, Javi Rodríguez, que empezó la temporada en Tercera ya se ha consolidado este mismo año en el filial en Primera RFEF. “Ahora está destacando en el B y la idea es tener más jugadores como él, que puedan dar ese paso. No todos van darlo, pero van a tener esa opción”.

Más allá de esto, el Celta C como equipo también intenta estar lo más arriba posible y pelear por meterse en el play-off. Le costó adaptarse a la categoría. De hecho en las primeras doce jornadas solo logró dos victorias. Eso si, haciéndole 6 goles al Choco y 3 al Estradense. A partir de entonces el equipo de Bajcetic se soltó. Es el segundo mejor equipo en las últimas 11 jornadas, solo superado por el propio Arosa. “Me gustaría que fuéramos más regulares, pero entendemos que es un peaje que tenemos que pagar. Hacemos muchas cosas bien durante los partidos, somos capaces de dominar y ser mejores que el rival, pero en otras fases de los mismos nos falta competir mejor y nos superan los equipos más experimentados”.

Una virtud, la regularidad, que Bajcetic envidia al equipo de Luisito. “El Arosa es todo lo contrario. Es muy regular. Sabe a lo que juega y compite muy bien. Tiene muy claras sus ideas, con un entrenador que conoce muy bien la categoría y como gestionar estas situaciones con sus jugadores. Junto con el Fabril y el Rápido de Bouzas creo que el Arosa es el equipo que mejor compite en esta categoría”, dice el entrenador del segundo filial olívico.

El Celta C es capaz de lo mejor en Barreiro, como golear al Silva (6-0) o al Paiosaco (5-1), pero también de sufrir tropiezos. Destaca por su faceta goleadora, ya que ha marcado 8 goles más que el Arosa, pero también ha encajado 7 más que los arlequinados. “A veces parecemos el mejor equipo de la categoría y otras veces todo lo contrario”, reconoce Bajcetic.

En cuanto al posible desarrollo del juego mañana, Bajcetic, que tiene la baja de Piay y las dudas de varios jugadores que puedan ir con el B, dice que “nosotros vamos a intentar proponer nuestro fútbol, intentaremos dominar el partido y sobre todo esperemos tener acierto en el último tercio del campo”.