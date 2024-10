Barraña prepara un duelo de alta tensión para este domingo ante el Vilalbés

El CD Boiro se prepara para recibir al Rácing Club Vilalbés en Barraña este domingo a las 17:15 horas. Un encuentro en el que los de Cardeñosa buscan mejorar la imagen mostrada en la última jornada, en la que visitaron al CF Noia en el Julio Mato “Matito”, encuentro que finalizó con un 0-0 en el marcador, y en el que los boirenses mostraron una imagen más endeble que en enfrentamientos anteriores.

Ahora, el CD Boiro regresa a casa con la intención de dar la segunda alegría ante su afición, en esta ocasión, ante todo un Rácing Club Vilalbés. El combinado lucense es uno de los rivales más duros de la categoría, con un plantel en el que militan jugadores experimentados en categorías superiores, como es Segunda RFEF. Asimismo, los lucenses llegan a Barraña con una victoria a cuestas, y es que la pasada jornada vencieron por 2-0 al Villalonga FC.



Lo cierto, es que el Vilalbés es uno de los equipos que menos goles encaja de la categoría, y es que Santomé solo no pudo impedir tres tantos en seis jornadas. El Boiro, por su parte, acumula cinco goles en contra y seis a favor. Jugadores como Javi Rey o Martín Da Lama causarán mucho dolor de cabeza a los que ejercerán como locales, ya que no solo dominan el control del juego desde la sala de máquinas, si no que también sirven de apuesta en el perfil atacante. Del mismo modo, los lucenses también cuentan con una gran artillería en ataque, encabezada por Asier y el ex arlequinado Borja Míguez.

Dominio de “Los Marios”



A pesar de que los de Cardeñosa plantearan un encuentro agresivo ante el CF Noia, lo cierto es que el ritmo del partido cambió a su favor con la entrada en el terreno de juego de Mario Regueiro, capaz de filtrar balones a la banda y salir al ataque. Otra de las piezas fundamentales del Boiro de Cardeñosa pasa por Mario Prol, en quien el técnico confía plenamente para la posición de media punta, ya que en la mayoría de las ocasiones también salda emergencias en ataque. Para la parte más defensiva, Cardeñosa también tiene a su Mario de confianza, en este caso, Romero.



El Boiro, que sumó su primera victoria en casa hace dos jornadas ante el Viveiro por 2-1, busca ahora perfeccionar la imagen mostrada en el campo del Noia, en el que Xoel Souto, preparador físico del equipo, tomó los bandos del banquillo después de que ante el Viveiro el colegiado expulsase a Cardeñosa y a Diego Rivas, segundo entrenador del cuadro boirense. “Non sei por qué pero ante o Noia o equipo saíu moi apático”, lamentó Cardeñosa después del empate a ceros.

La opinión de Cardeñosa sobre el duelo ante el CF Noia