El Boiro empata a domicilio y complica su ascenso a Tercera

El Boiro de Anxo Casalderrey no logra reencontrarse con la victoria. En esta ocasión, a falta de cuatro partidos para el final de la liga regular, la zaga boirense no pasó de empate a uno ante el Galicia de Mugardos. Con este resultado siguen manteniendo la segunda plaza de la tabla clasificatoria, pero solo aventajan al Sigüeiro, tercer clasificado, en dos puntos. Por ello, los de Casalderrey ya no se pueden permitir más fallos si desean ascender de forma directa a Tercera RFEF, ya que sus principales competidores están demostrando un alto nivel en estos últimos partidos, y el segundo puesto no estrá ni mucho menos sentenciado.



El primero en adelantarse en el marcador fue el equipo local, con un gol de Moi en el 44. Cuando parecía que los visitantes iban a llegar al descanso en desventaja, apareció Saro para dejar el encuentro en tablas en el minuto 46.



A pesar de que los boirenses controlaron el partido, no fueron capaces de materializar las ocasiones que tuvieron. “Fue un partido extraño. En una falta a balón nos meten, y eso es raro”, señala Casalderrey.

La segunda parte



Con ocasiones, pero incapaces de materializar, los boirenses se fueron al descanso “tocados”. “El equipo estuvo bien,. mantuvo la intensidad, se juega bien pero no se están obteniendo resultados, y eso al final pone más nerviosos a los chicos”, comenta el técnico. La falta de acierto está condenando al Boiro a no poder fallar más, ya que una nueva derrota pondría a la zaga de Casalderrey contra las cuerdas para mantener la segunda plaza.

Galicia Mugardos 1 - 1 Boiro Galicia Mugardos: David Gómez; Javichu, Jorge García, Toro, Moi, Luis Dopico (David Yáñez, min.68) , Do Carmo (Koki, min.68) , Artai, Pastur, Brais Yáñez (Vicente Rodríguez, min. 52), Chis.

Boiro: Mario Barreiro; Saro, Pablo Vidal (Adrián Pereira, min. 86), Topsera, David Noya, Mario Romero, Mario Prol, Emi Carril (Hugo Suárez, min.80), Ángelo, Gregor, Juanma.

goles: 1-0 Moi (min.44), 1-1 Saro (min.46).

árbitro: Rivera Gores. Amonestó a Artai, Brais y Dopico por locales, y a Ángelo y Emi Carril por los visitantes.

El Cidade se impone al Lalín y está más cerca de salvarse

El Cidade de Ribeira supo mostrar carácter en un partido determinante para el conjunto de Manuel Ángel. Los ribeirenses recibían en casa al Lalín, quinto clasificado de Preferente Norte.” Fixemos un moi bo partido. Cas nosa fortaleza de ter e controlar o partido con balón”, señala Manuel Ángel. El duelo se iría al descanso con el viento a favor del Lalín. “Metemonos moi atras e sufrimos moito”, indica . Pero Nacho Figueira iniciaría la pesadilla para los visitantes, empatando en el 56 y detonando el duelo.