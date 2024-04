El Boiro golea en el derbi de Barbanza

El derbi de Barbanza entre Cidade de Ribeira y Boiro tuvo un claro vencedor, ya que los visitantes asaltaron el Anexo Fieiteira anotando tres goles, dos de ellos firmados por Gregor. Los locales, por su parte, no fueron capaces de materializar ninguna ocasión y poner en peligro el resultado del derbi. Tras este resultado, los de Anxo Casalderrey aprietan todavía más al líder, el Noia, que empataba ante el Lalín. Por lo que ahora mismo, el Boiro solo está tres puntos por debajo del primer puesto (55 frente 58). Por otro lado, aumentan la distancia con el tercero, el San Tirso, al que aventaja en seis puntos.



A pesar de que el Boiro fue superior, los locales supieron plantarle cara. “Cun resultado de 0-3 non podes estar contento pero moi orgulloso do equipo e do partido que fixo. Realmente vin moi ben o equipo, controlando e sometendo a todo un Boiro; equipo cun potencial tremendo pero cun xogo realmente pobre”, destaca Manuel Ángel. Durante el primer tiempo, los de Manuel Ángel lograron someter al Boiro e impedir que el marcador cayese tempranamente a su favor. “La primera parte fue muy igualada, parecía más un pacto de no agresión”, señala, por su parte, Anxo Casalderey.



Los locales se mostraron muy bien con el balón, jugando desde atrás y metiendo al Boiro en su campo. “Tuvemos ocasions moi claras, pero non as metemos”, lamenta Manuel Ángel. Sin duda, el acierto del Boiro resultó determinante para inclinar la primera mitad del encuentro. “Tratamos de cerrar líneas, y a partir de ahí hacer retoques en la segunda parte, como la entrada de Gregor”, destaca Casalderrey.

Segunda mitad



Tras el descanso, ambos equipos parecían aslir con la misma mentalidad que en la primera mitad, pero los ajustes realizados por Anxo Casalderrey dinamitaron el derbi. “Eles meteronse en campo propio e non eran capaces de salir nin chegar. Volvemos a ter 2 ocasions moi claras, non as metemos e o partido chegaba a recta final”, comenta el técnico de Ribeira. El gran protagonista fue Gregor, que primero anotó el 0-2 gracias a un pase en paralelo, y después, en el descuento, haría el golazo por la escuadra que marcaría el 0-3. “Más que el derbi, era la necesidad de recuperar los puntos perdidos en casa. Ahora tenemos que seguir así e igualar resultados”, dice Casalderrey. Por su parte, Manuel Ángel afirma “estar contento y pensando en no fallar”.