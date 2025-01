Boiro Voleibol, un semillero de talento inagotable

El Rotogal Boiro lleva muchos años trabajando de manera progresiva y constante en su cantera, apostando por los jugadores de la casa para formar gran parte de la plantilla que actualmente disputa la Superliga 2, logrando así un equipo joven en una apuesta por una de las canteras a la que más recurre la selección española en sus distintas categorías.

Lo cierto, es que a los seleccionadores nacionales les acaba llamando la atención el nivel que muestran los chicos en la temporada liguera, ya que se trata de jugadores canteranos, muy jóvenes, compitiendo con equipos que pueden llegar a contar con jugadores provenientes de la Superliga, la máxima competición nacional.

El último canterano del Rotogal Boiro en recibir la llamada del cuadro nacional fue el receptor Iago Díez, quien puso rumbo a la concentración de la selección sub-15 bajo la supervisión de técnicos de la Real Federación Española de Voleibol y a las órdenes de Diego Taboada, viajando así a Palencia, lugar en el que se desarrolló la concentración de los nacionales, y a Avignon, en Francia, para disputar la primera fase del torneo preeuropeo en dicha categoría.

La sub-18 en la que participó Jaime Arjones



Como no podía ser de otra manera, la selección española también se fijó en la joya de la corona del Rotogal Boiro, Martín Casais. El joven formó parte del cuadro nacional sub-20, con el fin de disputar el preeuropeo en Austria. En dicha convocatoria, Casais también contó con jugadores del Rotogal, como el caso de Héctor Barro, Aarón Vidal, o el propio Ernesto Gómez.

Cabe destacar que Casais cobró gran protagonismo con el cuadro nacional, llegando a solventar situaciones en las que los españoles corrían cierto peligro en la clasificación. Tanto Casais como Héctor Barro también fueron convocados con la selección sub-19, mientras que Ernesto Gómez y Aarón Vidal también formaron parte de la sub-18, en la que actualmente no se encuentra convocado ningún jugador del cuadro boirense.



Lo cierto, es que desde el Rotogal Boiro siempre han animado a sus jugadores a que aprendan de los compañeros con los que se encuentren en la selección, a pesar de que cuenten con minutos o no. Por otro lado, Jaime Arjones y Alan Dávila también tuvieron la oportunidad de formar parte de la selección española, concretamente de la sub-22.

La selección sub-15 con la convocatoria de Iago Díez

El central Anier Mariño fue otro de los que tuvo la oportunidad de vivir la experiencia de vestir la camiseta española, concretamente con la sub-17, disputando el preeuropeo del año 2022. Misma experiencia vivió el receptor Carlos García, en plena etapa de cadete y siendo una de las mayores promesas juveniles formadas en la cuna del Boiro. Con la selección sub-17 también estuvo convocado Mateo Fajardo, a pesar de que no logró viajar al campeonato europeo.

Nieto abrió la lata



El carrusel comenzó con la convocatoria del líbero Pablo Nieto, la joya de la cantera que, esta temporada, terminó fichando el Voley Palma, fue el que puso la primera piedra en las continuas convocatorias de los boirenses por parte de los seleccionadores nacionales.

El eterno cinco del Rotogal mostró un nivel superlativo, dejando constancia de el gran trabajo que hay detrás de toda la formación de los jugadores del Rotogal Boiro. Lo cierto, es que Pablo Nieto no fue el primer jugador del cuadro boirense en recibir la llamada del combinado nacional, si no que su predecesor fue su tocayo, Pablo Bugallo, quien también consiguió llegar a la selección absoluta.



“Son unas cifras admirables teniendo en cuenta que somos un pueblo que no superamos los 20.000 habitantes”, señala Chicho Alves sobre la enorme ola de convocatorias nacionales a los jugadores del Rotogal Boiro. “Todo es fruto del trabajo que hay detrás, son muchas horas dedicadas y hay grandes profesionales trabajando en ello”, destaca el entrenador del Rotogal Boiro.

Nombres femeninos



Lo cierto, es que no solo los hombres del Boiro han conseguido acaparar la atención nacional, si no que el mismo trabajo se llevó a cabo con las deportistas del club, y también obtuvo sus frutos. Emma Ordóñez, quien tuvo que abandonar Boiro para poder triunfar en el mundo del voleibol, llevó por bandera la formación que le dio el Rotogal, y es que no tardó en marcharse a la concentración permanente en Soria, pasando tres años en la ciudad castellanoleonesa. Así, Ordóñez formó parte de las categorías inferiores de la selección española.

Actualmente, Ordoñez milita en las filas del Fedes Ascensores Ciudad de La Laguna. Emma Ordóñez no fue la única mujer acunada en Boiro que vistió la camiseta de España, si no que también lo hizo Lidia Figueira, quien a una temprana edad ya consiguió una ficha profesional en la máxima competición, la Superliga.

Figueira viajó con la selección española sub-15 a Francia, después de haberse clasificado para disputar el preeuropeo. La jugadora coincidió con Ordóñez en Soria, en el centro de alto rendimiento, y es que las boirenses destacaban por encima del resto de las jugadoras de su edad.

Actualmente, en la selección absoluta no se encuentra convocado ningún jugador del Rotogal, ni en la masculina ni en la femenina, por lo que su gran triunfo se concentra en las categorías inferiores, desde sub-14 hasta sub-20.



Cabe destacar que, en las categorías inferiores del Boiro Voleibol, la inmensa mayoría de los pequeños reciben en algún momento la llamada de la selección gallega, por lo que la lista de aquellos que representan a Galia es innumerable.