Brais Vidal: “Na Lomba a afección pesa no resultado”

El centrocampista santiagués Brais Vidal fue el segundo de los fichajes del Arosa 2022-2023 que se pasó en las últimas horas por A Lomba para ser presentado por el presidente Manolo Abalo. Procedente del Estradense, Vidal llega a Vilagarcía con 27 años tras jugar las últimas cinco temporadas en Tercera División. Se trata de un mediocentro, capaz de jugar él solo por delante de la línea defensiva y abarcar mucho terreno, y que destaca por su capacidad para superar líneas con el pase. Quizá desconocido para la afición en cuanto a nombre, pero uno de los primeros fichajes que hizo Luisito, conocedor de su potencial y rendimiento.



Manolo Abalo dice que Vidal llega al Arosa “para axudarnos a conseguir o obxectivo de ascender” y le pide que “pelee por este escudo e este clube que ten unha afección das importantes de Galicia”. En ese sentido, el centrocampista dejó claro que “o traballo non se negocia e eu iso creo que o teño”. Al igual que a Martín Sánchez, a Brais Vidal no le costó demasiado tomar la decisión de cambiar de aires este verano. “Foi un proceso rápido, é un clube importante da categoría con aspiracións bonitas. Tan pronto me chamou Luis xa quedamos ese día pola tarde e tardei pouco en decidirme”.



El santiagués explica que sus puntos fuertes son “o sacrificio, o xogo en equipo e intentar que os compañeiros estén cómodos e axudalos en todo o posible”. Su llegada al Arosa supone “un reto distinto ao que viña acostumado. Este é un equipo que loita por algo bonito cunha afección das grandes de Galicia, e é un paso adiante na miña carreira”. Sobre la actual Tercera RFEF, comenta que “co cambio a 16 equipos vai a ser unha liga máis competitiva, curta pero moi intensa”, y pudo comprobar en estos primeros días la calidad humana del vestuario, por lo que está seguro que “faremos un bo grupo”.



Por último, envió un mensaje para la masa social del Arosa, dándole una vital importancia en el papel que desempeña en cada partido. “Dígolles que se animen a vir, eu xa sufrín o que e xogar na Lomba nun partido importante como visitante”, en referencia a la semifinal del play-off de ascenso de 2021, “parece que non, pero a xente nótase e pesa no resultado”.