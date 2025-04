Cabo de Cruz triunfa en la última jornada de la Liga Gallega de Bateles

A Pobra acogió la última regata de la Liga Gallega de Bateles, en la que los clubes de la Ría volvieron a demostrar su gran potencial. Cabo de Cruz fue el gran triunfador de la regata final, consiguiendo la victoria en distintas categorías, destacando la absoluta masculina, en la que sumaron 90 puntos frente a los 67 del segundo, el Ribeira.

Por un lado, en categoría mixta, tanto en alevín como en benjamín Cabo se hizo con el primer puesto, que repetiría en infantil, juvenil, y cadete femenino. En alevín femenino consiguió la victoria el CR A Cabana, que se haría también con la victoria el absoluto y Sub 23 femenino. En categoría masculina, Cabo de Cruz triunfó en juvenil, con el Remo Puebla como segundo clasificado. También quedó tercero en infantil masculino.



El Club de Remo Puebla fue otro de los grandes protagonistas en la regata en casa, consiguiendo finalizar en primera posición en alevín, dónde Cabo quedó segundo, infantil, cadete, con Cabo también de segundo, y Sub 23 masculino, superados solo por Cabo de Cruz en juvenil y absoluto, quedando en esta última en tercer lugar. “Queremos agradecer a todos os que viñestedes a encher o peirao de verde. Tamén a todas as persoas que colaboraron co club”, dicen desde el club anfitrión.



Por la parte sur, en categoría mixta alevín triunfó el Bueu, mientras que en infantil hizo lo propio Samartolomeu. En alevín e infantil femenino se llevó el primer puesto el SD Tirán, con el CR Mecos triunfando en juvenil femenino. Chapela se llevó la victoria en Sub 23 y absoluto.

En la categoría masculina, el Club Mecos volvía a lo más alto en cadete, logrando el segundo puesto en juvenil. Por su parte, el Club de Remo Vilaxoán quedó segundo en absoluto, por detrás de Chapela, que también venció en alevín. En Infantil venció el Vila de Cangas, mientras que en Sub 23 lo hizo el SD Tirán, con un cuarto puesto de Mecos