Cabo, otra temporada en la élite con el contexto en contra

El Club de Remo Cabo de Cruz inicia el sábado en A Coruña su decimoséptima temporada en la Eusko Label Liga. La decimoprimera de forma consecutiva desde que regresó a la ACT en 2013 tras un parón voluntario de cinco años. Sólo tres clubes vascos, Bermeo, Orio y Hondarribia, acumulan más participaciones que Cabo en la competición liguera más importante del banco fijo nacional. Algo que refleja la dimensión y el mérito que ha alcanzado el club boirense, absoluto referente del remo en Galicia.



El vilaxoanés Diego Suárez repite como entrenador de la trainera masculina de Cabo por segundo año seguido. Una luxación de clavícula le obligó a dejar de remar en 2021 tras seis años en la ACT con los crucenses. Anterioremente estuvo otros siete haciéndolo en la trainera de Vilaxoán. A las órdenes de Suárez, que es licenciado en Ciencias del Deporte, Cabo acabó sexto el pasado año tanto en la liga como en la Regata de la Concha y ganó el Campeonanto Gallego. “Para mín foi unha primeira etapa de aprendizaxe. Atopeime con algo novo”, al entrenar a un grupo en la élite, acostumbrado a hacerlo, por su profesión, de forma individual en otros deportes. “Foi unha temporada moi positiva”.



Cabo se ha acostumbrado a levantar el listón cada año, por lo que la exigencia y las expectativas aumentan, pero el contexto y las dificultades a las que se tiene que enfrentar no cambian. “Ás veces parece que non se valora o que está a facer Cabo. Sempre temos que estar ahí polo pobo e polo patrocinador. Pero o plantel cada vez é máis vello e necesítase que veña reemplazo”, algo que Suárez detecta como un mal generalizado en los clubes.

Diego Suárez, entrenador de Cabo, hace un selfie con el equipo durante el pasado verano



Los remeros del equipo arousano siguen siendo amateurs. Sólo reciben el dinero de los premios que reparten a final de temporada. Todos trabajan durante la semana y cuando llega el viernes sacrifican el tiempo libre que tienen para estar con sus familias para brindárselo al club. Tan solo este fin de semana, con las regatas de mañana en A Coruña y el domingo en Bueu, y el del 20 y 21 de julio, cuando se remará en Ribeira y Boiro, la ACT se disputa en Galicia. Los otros nueve fines de semana Cabo tiene que viajar a Euskadi. Una media de 1.200 kilómetros por carretera cada semana en los meses de julio, agosto y septiembre. Al sacrificio personal se une el desmesurado gasto económico. “En desprazamentos, dietas e hoteis vánsenos uns dez mil euros por fin de semana”. Suárez es consciente de que “alguén ten que facer algo para que cambie esta situación”.

Cambios en la plantilla

Cabo compite en clara desigualdad con los clubes vascos, que dominan la liga y pueden fichar a golpe de talonario. Sólo contando a remeros arousanos, hay más de media docena repartidos en diferentes equipos. En el vigente campeón Bermeo están los grovenses Alberto Vidal y David Iglesias. En Ziérbena, Sebastián Acerbi (A Pobra), Manuel Caneda (O Grove) y Julián Villanuestre (Rianxo). En Kaiku, Kevin Vieira (O Grove), mientras que en Orio y Donostiarra reman los boirenses Javier Sayáns y Luis González. Este último es otra de las sensibles bajas de Cabo respecto a la temporada pasada, que se suma a experimentados y titulares remeros con muchas regatas a sus espaldas como Alberto Hermo, Ismael Romero, Marco Antonio Silva o Manuel Triñanes, que disfrutan de un merecido descanso tras muchos años compitiendo.

Cabo remará en casa el fin de semana del 20 y 21 de julio / Aitor Arrizabalaga



“Houbo máis baixas das esperadas. Temos un plantel para competir nunha zona de metade de táboa, pero é certo que non temos o fondo de armario que tiñamos o ano pasado”, explica Diego Suárez.



En cuanto a incorporaciones, a Cabo llegó David Alfaya, que vuelve con hambre de competir y demostrar el nivel que tuvo en los años gloriosos de Bermeo. También llega el grovense David Folgada. “Outra fichaxe de calidade”, procedente de Bermeo y para una posición específica importante, como marca de babor. También retorna el patrón Martín Leborán, procedente de Orio, para sumarse a Alfonso Díaz. De entre los que promocionan desde el equipo de Liga Gallega destacan el joven Mario Fajardo, Juan González, Luis Martínez y el juvenil Héctor Fachado, estos tres últimos con doble ficha.

Cambiar de mentalidad

Cabo llega al estreno liguero tras una pretemporada “que foi boa, aínda que é verdade que non fomos capaces de sacar o 100 % do rendemento do barco, pero os rapaces están facendo o que se lles pide, convencidos de que en calquera momento daremos coa tecla”. Cabo tuvo que gestionar la derrota en el Autonómico ante Ares, tras muchos años de dominio en la prueba. “Estamos acostumados a gañar, pero o resto tamén andan, polo que nun día malo pásache isto”, explica el entrenador. “De todas formas estivemos toda a regata á par”.

Suárez reconoce que es un poco incógnita el comportamiento del equipo en este primer fin de semana de liga. “Os datos de gps, ritmos, sensacións...siguen dando, pero ao final no campo de regatas é o mar o que te pon no teu sitio. Ata que fagamos unha regata con boas sensacións, non estaremos tranquilos. Pero a xente está confiada e paciente de que van saír as cousas”.



El director deportivo Gustavo Vázquez, ex entrenador de la trainera, transmite esa tranquilidad y confianza a Suárez. “El ve dende fóra que hai bo equipo e bo traballo e nos di que as cousas van saír”. Diego Suárez cree que el equipo debe cambiar su mentalidad. “Non temos que pensar en que faien os outros, hai que olvidarse desas barreiras mentais. Ter ambición porque hai números e calidade”.



En cuanto a favoritos a dominar la Eusko Label Liga, el vilaxoánes ve a Bermeo y Ziérbena muy fuertes, y también destaca a Donostiarra, Hondarribia y Orio, con Getaria luchando también por meterse en la zona alta. “Na zona media baixa vai ser unha pelea continúa”.

El sentido de pertenencia, la clave de futuro

El futuro de Cabo pasa inexorablemente por su cantera. El club está trabajando muy bien en esa dirección y espera recoger los frutos a a su decidida apuesta con el paso del tiempo. Además, está consiguiendo trasmitir a sus remeros un sentimiento de pertenencia y arriago que puede ser fundamental para seguir creciendo y soñar algún día con pelear de tú a tú con los grandes de la competición. "Eu recordo a Hondarribia na zona baixa da clasificación, e agora sendo un club de canteira e a base de anos de traballo ten un equipo de primeiro nivel", pone de ejemplo el entrenador de los boirenses.