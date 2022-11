El caldense Rubén Fernández marca en la victoria de Galicia Sub 16 ante Madrid

Suerte dispar para las Selecciones Gallegas Sub 14 y Sub 16 en su debut en la primera fase del Campeonato de España que están disputando en Tenerife. El combinado infantil perdió 5-1 ante Madrid, mientras que el cadete, que defiende el título de campeón de España, logró una brillante victoria ante los madrileños por 3-0, uno de los tantos obra del caldense Rubén Fernández.

En Adeje esta mañana, Galicia Sub 14, con el portero caldense del Arosa Lucas Eiriz de titular, plantó cara en la primera parte a los madrileños, en los que destacó Bryan Bugarín, pero en apenas diez minutos al inicio de la segunda parte Galicia se vino abajo y encajó cuatro goles. Con los cambios mejoró Galicia, entre otros salieron al campo Xavi Durán (Arosa) y el ribadumiense Dani Gondar (Celta) y los gallegos encontraron su gol por medio de Aparicio. El partido ya fue más igualado y al final Madrid logró el quinto, por lo que finaliza primero de grupo. Galicia se medirá el domingo a Canarias a las 11:30 hora peninsular.





Marcelo, cuyo hijo juega en Madrid Sub 14, junto al delantero del Arosa Xavi Durán





La Sub 16 volvió a demostrar su gen competitivo de la mano del seleccionador pobrense Rubén López. Con un gran planteamiento y el cambadés del Deportivo Lucas Castro jugando desde inicio, Galicia hizo un partidazo para minimizar las virtudes de una selección con jugadores del Real Madrid y del Atlético de Madrid. Galicia se adelantó en la primera parte con un gol de Xandre. El delantero del Celta también hizo el segundo al inicio de la segunda parte y sentenció la victoria el caldense del Deportivo Rubén Fernández, en una gran acción en el área. Al ex jugador del Cuntis le anularon un gol por fuera de juego y envió un remate al poste en plena avalancha de la "Irmandiña". Galicia Sub 16 se medirá el domingo a Canarias, que perdió el viernes 4-0 con Madrid, a partir de las 13:30 hora peninsular. Los partidos se pueden ver a través del canal de Youtube de la Real Federación Española de Fútbol.