El Cambados defiende la quinta plaza ante el filial del Pontevedra

El CJ Cambados visita al Pontevedra B a las 16 horas en el Manolo Barreiro 2 en un partido en el que está en juego la quinta plaza que da acceso al play-off.

Paco, Tavares, Fran Matos y Ramón son dudas en los visitantes. “El Pontevedra B es un equipo con jugadores de mucho ritmo, muchos de ellos están en dinamica de primer equipo, son jugadores con calidad”, apunta Pénjamo.

“Es un equipo que trata de tener el balón y progresar en el juego hasta llegar a sus jugadores avanzados donde combinan jugadores rápidos y muy peligrosos. Será importante ganar los duelos y que a nivel ofensivo no se sientan cómodos con el balón”, da como claves el cambadés.

Sólo el Barco (0-1) y el Atios (1-3) fueron capaces de ganar al filial granate a domicilio en lo que va de temporada. El Pontevedra B viene de golear al colista Bouzas 1-5 y en la primera vuelta perdió en Burgáns en los minutos finales, en los que los de Pénjamo están consiguiendo rescatar muchos puntos este año.

Victoria in extremis en Copa Diputación ante el Amanecer

El CJ Cambados disputó el miércoles el partido de Copa Diputación en el que se impuso al Amanecer 1-2. Los amarillos remontaron en los útimos minutos con los tantos de Fran y un Jacobo Millán que marcó en el 93. El Cambados accede a octavos de final, donde se medirá al Céltiga. El resto de eliminatorias a disputar en marzo serán Beluso vs Lalín, Caldas vs Campolameiro y Ribadumia frente al ganador del duelo entre Pontearnelas y Arcade. Por la parte de Vigo, los duelos de octavos son Areas vs Porriño, Atios vs Matamá, Santa Mariña vs Juvenil Ponteareas y Louro Tameiga vs Choco.