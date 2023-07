La Carreira Nocturna de Vilagarcía, viento en popa con 217 inscritos

El próximo sábado, 29 de julio, se celebrará la XIX edición de la Carreira Nocturna de Vilagarcía que, a una semana de su celebración, ya cuenta con 217 inscritos.



La carrera absoluta, de 10.000 metros, arrancará a las 22:30 con las categorías Sub 20, Sub 23, Senior, Máster A, Máster B y Máster C. Previamente a las 21:00 correrán los Sub 6 (100 metros), a las 21:15 los Sub 8 (500 metros), a las 21:30 los Sub 12 (1.000 metros), y a las 21:45 los Sub 16 y Sub 18 (1.800 metros). La salida de todas las carreras estará ubicada en la Avenida da Mariña, delante del auditorio municipal. El recorrido por el que se llevará a cabo será: Avenida da Mariña, Rivero de Aguilar, Peirao de Pasaxeiros, Rúa Valle Inclán, García de Caamaño, Alexandre Bóveda, Elpidio Villaverde y de nuevo Avenida da Mariña.



La inscripción se realizará hasta el 27 de julio a las 23:59 en este enlace. El coste para la prueba absoluta será de 5 euros por participante más un euro de alquiler de chips. La inscripción en las otras carreras será gratuita.



Habrá medallas para todos los participantes de las categorías Sub 6, Sub 8, Sub10, Sub 12, Sub 14 y Sub 16. Además, se entregará un trofeo para los tres primeros clasificados en cada categoría (masculina y femenina) a partir de la categoría Sub 8; para los tres primeros clasificados absolutos masculino y femenina; para los tres clasificados locales masculino y femenina absolutos y para el deportista más veterano. Todos los absolutos se llevarán una camiseta.