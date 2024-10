El CD Boiro adelanta a este viernes su partido ante el Betanzos en Barraña

El CD Boiro adelanta a este viernes, día de Todos los Santos, su partido de la novena jornada de liga en casa ante el Betanzos. Se jugará a partir de las 17 horas en Barraña y no es el único de Tercera RFEF que también se adelanta al viernes festivo, día en la que también se jugarán los duelos Estradense vs Noia y Valladares vs Atlético Arteixo. Para el Boiro es un partido muy importante para alejar a un rival directo por la permanencia al que aventaja en cuatro puntos. Además el equipo de Cardeñosa quiere resarcirse de la última derrota en Lugo y volver a ganar tras los anteriores empates ante Noia y Vilalbés.

Villalonga y Arosa

Por su parte, el Villalonga jugará el domingo a las 16.30 horas ante la UD Ourense en San Pedro. Se espera una nutrida presencia de aficionados ourensanistas en Sanxenxo el domingo, al igual que se desplazarán muchos del Arosa a Ourense también el domingo para animar al equipo arlequinado en Barbadás (16.30 horas). La Peña Escuadra Arlequinada ya llenó el autobús de aficionados que fleta para el partido a golpe de martes. Un claro ejemplo del buen momento que vive el equipo de Míchel Alonso y lo enganchada que está su afición después de sumar trece de los últimos quince puntos en juego que le han llevado desde la cola a las plazas de play-off .