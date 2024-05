“El Celta C ha adulterado la competición por completo”, dice Alberto López

El Arosa cierra la liga mañana en Cantarrana (17 horas) ante un Viveiro ya salvado que ha hecho una segunda parte de la temporada sorprendente. El equipo arlequinado buscará el punto que le hace falta para asegurar la tercera plaza y no tener que estar pendiente de lo que haga la UD Ourense en Cangas. El Arosa se encontrará un Viveiro que sigue celebrando su permanencia y que dará minutos a los menos habituales.



Alberto López es el técnico que ha logrado lo que muy pocos podían imaginar hace tres meses en Viveiro. Y es que cuando perdió en A Lomba, era penúltimo con sólo 14 puntos. Agravó su situación al caer en Carballo, pero a partir de ahí empezó una dinámica con números de play-off. Tanto, que el equipo de la mariña lucense es el segundo mejor en liga de la segunda vuelta junto al Arosa, al sumar 29 puntos, sólo superados por el campeón Bergantiños (34). “Cambiamos la plantilla en el mercado de invierno al incorporar cinco jugadores y dar la baja a cuatro”, explica el entrenador lucense. “Cambiamos también la estructura de juego, pasamos a jugar con variantes de cinco”. A partir de ahí llegaron las victorias. “Fuera de casa ganamos todos los partidos, excepto en Arzúa”, por lo que “con muchísimo trabajo y muchísima implicación, el equipo fue creyendo a base de victorias”.



El mérito del Viveiro radica en que contó con un presupuesto austero y una plantilla corta y joven. “La media de edad es de 22 años. La clave ha sido el trabajo, hay muchísimo detrás. Hicimos muchísimo daño a balón parado, trabajamos también el análisis del rival y la preparación física fue buenísima porque con sólo 15 jugadores hemos llegado bien al final de temporada. Los chavales se lo creyeron y fueron creciendo”, comenta Alberto López.



“Hemos tenido fiesta, la volvemos a tener hoy y mañana sábado, que tenemos una churrascada organizada por el club”, explica el técnico. “Evidentemente contra el Arosa, los jugadores que menos han jugado van a participar en el último partido”. Empezando por el joven portero de 19 años Lluc, que debutará en liga. “Para nada vamos a tirar el partido, intentaremos hacerle frente al Arosa y competir”.



En los visitantes, con el play-off a la vuelta de la esquina, se espera que jugadores como Brais Vidal o Sylla, apercibidos con cuatro tarjetas, no jueguen. Además de Cotilla, que cumple ciclo.



De cara a la fase de ascenso, el entrenador del Viveiro cree que los dos grandes favoritos son Arosa y UD Ourense, “pero se van a enfrentar entre ellos”. En cuanto a la Sarriana, “va a jugar sin presión y puede ser el gran tapado”, mientras que el Celta C “es el que menos motivado está desde fuera, sus resultados en las últimas jornadas no son normales y su situación ha adulterado la competición por completo”.



Una vez que el Celta anunció que no continuará la próxima temporada con su equipo el C mediante el acuerdo con el Gran Peña, Alberto López considera que “en la situación actual deberían renunciar al play-off”, pero entiende que no lo hagan porque el club celeste querrá que sus jugadores pasen por esa experiencia. “No es lógico lo que ha pasado en las últimas jornadas. Los datos objetivos dicen que desde el anuncio es uno de los peores equipos de la categoría, cuando era el que mejor competía con muchísima diferencia. Incluso mejor que el Bergantiños. No es normal que le puntuasen equipos de la zona baja. Ha adulterado la competición por completo y lo mantengo aún salvado”.