El Céltiga cae ante el Choco y se queda sin margen de error

El Céltiga se mete en un lío gordo. Su derrota ante el Choco por 0-1 en el Salvador Otero le deja con sólo 2 puntos de ventaja sobre los de Redondela, con el golaverage perdido, y también 2 puntos sobre el Valladares, que goleó al Ribadumia. A falta de dos jornadas los isleños se quedan sin colchón y no pueden fallar en los derbis ante equipos vecinos que no jugarán nada: Villalonga ya es campeón y el Ribadumia está descendido.



La derrota ayer fue cruel. Por juego, inmerecida. Y sobre, polémica. Un gol anulado en la primera parte y un posible penalti en los últimos instantes dejaron un amargo sabor con el arbitraje a los locales. El club había preparado un día de fiesta, con ambientazo en el Salvador Otero y homenaje a Eva Dios en el descanso con la cantera rojiblanca presente. Pero al tarde no se dio como se esperaba y al Céltiga le tocará sufrir en los dos últimos partidos, en los que pese a todo, sigue dependiendo de sí mismo.

Hubo muy buen ambiente en las gradas del Salvador Otero con cerca de 700 aficionados / Gonzalo Salgado



El equipo redondelano empezó dominando, al menos jugando más en campo contrario frente a un Céltiga bien ordenado que no se descompuso sin balón. La mayor iniciativa visitante de inicio no se tradujo en ocasiones. Con el paso de los minutos el equipo de Luis Carro empezó a carburar, encontrando a jugadores de ataque, con Lezcano y Julio en las bandas, Pedro Delgado y Guille muy activos por dentro y Migui Sayar como referente arriba. El Céltiga no sólo dominó, también golpeó en forma de gol, anulado de forma polémica por el colegiado. Fue en un córner, con bloqueo en área pequeña y remate de cabeza entrando desde atrás del central Pablo. Los locales protestaron bastante la decisión, con razón.



El Céltiga fue claramente a más y tuvo otra clara antes del descanso en una acción individual de Julio Rey, cuyo disparo desde la frontal rechazó el portero visitante. El Choco en el primer tiempo sólo dio un susto en un centro chut de Cacheda que despejó con apuros Nucho.



El paso por vestuarios estimuló aún más a los locales, que para entonces ya sabían que el Valladares había goleadado al Ribadumia. El Céltiga salió a por el gol y empezó a encadenar situaciones de área, llegando con claridad a la frontal y sobre todo por fuera. Pero sólo le faltó finalizar en esos primeros diez minutos.

La base del Céltiga tuvo protagonismo animando en la grada y en el descanso sobre el césped / G. Salgado



A partir de ahí el Choco dio un paso adelante y el partido se niveló más. Luis Carro dio entrada a Giráldez para tener más control del balón y encerrar a su rival. Lo consiguió porque el Céltiga volvió a activarse en ataque, desarbolando al Choco por las bandas, tanto con Julio en la izquierda como con Nico en la derecha.

A los veinte minutos de la segunda parte el lateral vigués hizo una gran internada en área y estuvo cerca de hacer el 1-0. La insistencia local merecía premio. Carro refrescó el ataque con la entrada de Álex Fernández en banda derecha por Lezcano. Cuando más lo estaba buscando y mereciendo el Céltiga, encontró el gol el Choco, tras la entrada al campo del veterano Berto Suárez, en un balón suelto en un córner que le cayó a Adrián Rodríguez, que definió muy rápido entre una nube de jugadores. A falta de un cuarto de hora al Céltiga se le puso el partido muy feo.

El partido se vivió con mucha tensión en ambos banquiillos / Gonzalo Salgado



Y a falta de diez minutos en un córner a favor de los locales, el Choco montó una contra de libro y perdonó el 0-2. La inició Berto Suárez, le dio continuidad Comis y en el mano a mano Samu Vilariño se topó con un inspirado Nucho.



El Céltiga apretó. Se fue arriba con todo, sometió a su rival y rondó el gol. La más clara fue una prolongación de Jonás que se perdió por nada. También hubo una mano a remate de Pablo en un córner, pero el árbitro no la vio porque era un penalti claro. El Céltiga se queda sin margen de error.

El Céltiga rindió homenaje a la futbolista del Deportivoi ABanca Eva Dios / Gonzalo Salgado

Ficha técnica:

Céltiga: Nucho; Pablo González, Delgado (Javi Vidal, min. 79), Bugallo, Lezcano (Álex Fernández, min. 69), Óscar, Migui Sayar (Jonás, min. 79), Nico, Julio Rey, Álex Rodríguez, Guille Blanco (Giráldez, min. 55).

Choco: Iván Comesaña; Anxo, Christian Fdz, Óscar Comis, Cacheda (Alberto Suárez, min. 69), Adrián Rodríguez, Capelo (Samu Vilariño, min. 76), Seydou, Diego Covelo, Berni, Rodri.

Goles: 0-1 Adrián Rodríguez (min. 75).

Árbitro: Alaoui Soulimani. Amarilla a Jose Rey, Pablo, Nico por los locales, y a Samu Vilariño y Anxo.