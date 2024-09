El Céltiga debuta a lo grande en División de Honor y el campeón se expone a una sanción

Arrancó el sábado la liga de División de Honor en el grupo de Pontevedra con el Céltiga y el Multitiendas Unamar como protagonistas por diferentes motivos. Los de A Illa tuvieron un feliz estreno en la categoría al ganar al Arcade 1-3 con goles de Augusto y Rubén Rial, que hizo un doblete. Mientras que el vigente campeón no se presentó a su duelo ante el Caldas porque sólo disponía de media docena de efectivos debido a compromisos personales y familiares (una boda). Aunque el equipo vilagarciano solicitó el aplazamiento, el Caldas no accedió, por lo que el partido no se jugó y el vigente campeón se arriesga a perderlo en los despachos por 3-0 y recibir una sanción de tres puntos menos, por lo que iniciará la liga en negativo. Por su parte, el Cuntis empató en A Ran ante el Rápidos de Xeve 1-1 y el Sanxenxo cayó 0-3 ante el Estradense, claro candidato al título.



En el grupo de Santiago, el Oasis FV Boiro - Pub Gavá empató 2-2 con el Novais Portomouro, mientras que el Lampón Ramalo perdió 4-2 con el vigente campeón Gastro Bar el Patio. En Primera, arrancaron con victoria el KN Decoraciones Esteiro y As Cercas Isorna, mientras que empató el Bar Os Fornos - Mascolor. l