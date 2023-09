El cesureño Fran Vieites debutó en Primera División

No fue el debut soñado porque su equipo, el Betis, cayó goleado en Montjuïc ante el FC Barcelona por 5-0, pero el portero de Pontecesures Fran Vieites no olvidará el día de ayer, ya que jugó por primera vez en Primera División a sus 24 años. Vieites, que ya había jugado en Segunda A con el CD Lugo hace dos temporadas, da un paso más en su carrera deportiva con su estreno en la máxima categoría del fútbol español.

La lesión de Rui Silva en la primera parte propició el debut del arousano tras el descanso. Para entonces el Betis perdía 2-0, totalmente superado en el juego por el Barça. Vieites, que se formó en el Bertamiráns y el Celta, pasó por el Lugo y desde la pasada temporada juega en el filial verdiblanco en Segunda RFEF, encajó tres goles en la segunda parte. Le marcaron Ferrán, Rafinha y Cancelo en tres muy buenos disparos. Evitó el sexto en una gran parada a remate de Gundogan. Pese a la derrota, el cesureño no olvidará el día que debutó en Primera División.