El Cortegada no tuvo opción ante el líder Segle XXI de Irene Noya (52-89)

La últiNo hubo opción. El líder Segle XXI pasó el rodillo por Fontecarmoa 2 y sumó otra victoria holgada en Liga Femenina 2. El Mariscos Antón Cortegada perdió 52-89. Un resultado que lo dice todo. El conjunto catalán, integrado por algunas de las mejores jugadoras júniors de España, demostró que está muy por encima del nivel de la liga. En el aspecto físico y técnico. Pero también en cuanto a la madurez a la hora de entender el juego y cuidar el balón.



El partido fue especial para la vilagarciana Irene Noya, que regresaba a casa. La pívot vilagarciana de 17 años jugó un muy buen partido. Acabó con 15 puntos y 7 rebotes y recibió el cariño de sus excompañeras y amigas, al margen del calor de su familia. Desde el primer cuarto quedó claro que el Segle XXI iba a ser muy difícil de frenar para las locales, que afrontaron el partido sin Stojanovska. El equipo catalán era capaz de mover el balón y encontrar todo tipo de ventajas desde el uno contra uno. Ni siquiera las zonas que ordenó Javi Nogueira fueron un problema para el equipo de Javier Torralba.



En el primer cuarto la diferencia se instaló por encima de los diez puntos y ya no hubo partido. María Rodríguez (22 puntos) fue otra de las destacadas en las visitantes, que no estuvieron demasiado acertadas desde la línea exterior (8/31 en triples), pero dominaron el rebote. En el Cortegada Lauren Loven, gracias a sus cuatro triples, fue la máxima anotadora del equipo. El Segle XXI instaló la ventaja por encima de la veintena al inicio del tercer cuarto y ya no aflojó, y es que con la rotación no baja enteros.

El Cortegada el partido le sirvió para coger sensaciones tras una semana sin competir. El propio Nogueira ya explicó en la previa que las ocpiones de victoria ante este rival eran muy complicadas, ya que se presume que el Segle XXI, que no puede ascender por normativa, gane todos sus partidos de liga. El Cortegada ya piensa en el próximo duelo, que será el próximo domingo en Barcelona.