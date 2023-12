El Cortegada recibe al Ponce Valladolid tras la marcha de Anja Fuchs

El Mariscos Antón Cortegada recibe este sábado al Ponce Ginemédica Valladolid a las 19:30 horas en Fontecarmoa. La derrota en Barcelona y la marcha por motivos personales de Anja Fuchs han sido dos duros golpes para el equipo de Javi Nogueira esta semana. La austriaca era la jugadora más importante, la que más anotaba y reboteaba del equipo. Y también la que más tiempo estaba en pista. Habrá que ver como reacciona y se adapta al equipo a su ausencia.

Con un bagaje de tres victorias y cuatro derrotas, el Cortegada tiene más de dos tercios de liga por delante para recuperar terreno perdido y llegar a puestos de play-off. Javi Nogueira reconoce que “fue un palo, después de dos meses viéndola en los videos y conseguir traerla no esperábamos esto”. La austriaca era una jugadora “diferente” por muchos motivos. “Un cuatro que abre el campo, capaz de subir el balón con 1,85 metros...no sueles encontrar eso en esta liga”, lamenta Nogueira. “Hay que sobreponerse porque el equipo aún está en fase de construcción y tiene que mejorar en defensa. Al menos tenemos 11 jugadoras, la plantilla es larga y eso ayuda a entrenar”. El técnico espera que poco a poco Stojanovska recupera ritmo competitivo.

En cuanto al rival, el equipo pucelano está en una situación similar a las locales, aunque ha jugado un partido más y lo ha perdido. Viene de encajar dos derrotas abultadas en las últimas jornadas ante León y Plasencia, en partidos en los que se quedó en 43 y 46 puntos anotados respectivamente.

En su filas destaca Yohanna Morton, que promedia 16,5 puntos por partido. La exterior dominicana de 35 años no jugó los dos últimos partidos. Está por ver si la segunda máxima anotadora de la liga lo hará en Vilagarcía. Las otras jugadoras que asumen muchos lanzamientos en las pucelanas son Pilar Valderrabano (10,9 puntos anotados de media) y Gloria Izquierdo (8,1 puntos).

“Llevan años jugando juntas. Si queremos ganar tenemos que mejorar atrás y en la pérdida de balones”, apunta Nogueira. “Espero que el equipo juegue alegre, que no nos agarrote la marcha de Anja ni el no haber ganado en casa. En caso contrario vamos a sufrir, ellas no le pierden nunca el norte al partido”.