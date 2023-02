Al Cortegada le sobran motivos por los que ganar

El Mariscos Antón Cortegada recibe mañana a las 12:30 horas en Fontecarmoa al MagecTías de Lanzarote en la reapareción de Mercy Wanyama. “Llegó cansada del viaje largo pero entrenó con normalidad”, explica el técnico Javi Nogueira, que ha programado una sesión también para hoy para que la pívot keniata disponga de tres entrenamientos junto a sus compañeras antes de la cita de mañana. Es un partido muy importante. Primero porque la clasificación se ha apretado. El Cortegada está a una victoria del cuarto puesto y aventaja en solo dos a las canarias, que a su vez tienen una de margen sobre el descenso. Y segundo porque el Cortegada no volverá a jugar hasta el jueves 23 de febrero, ya que cambia la fecha de las dos próximas jornadas debido a que Mercy se marcha con su selección a jugar la fase clasificatoria para el Afrobasket.



Enfrente mañana estará un rival que lideran la alero inglesa Maryam Adepoju (14 puntos por partido) y la ala-pívot Carolina Mateo (12 puntos y 6 rebotes por partido). “Es un equipo que nos ganó en su pista”, recuerda Javi Nogueira. “No se nos da bien ese ritmo de juego que tienen tan lento. Va a ser fundamental que consigamos rebotear y correr”, algo en lo que es clave la aportación de Mercy para dominar los rechaces del aro. El MagecTías también ganó en su pista a otro rivales que pelean por jugar la fase de ascenso como Arxil, Tirso Incentro Santander, Bosonit Logroño y BF León. Si bien, su rendimiento disminuye lejos de la isla, ya que solo fue capaz de ganar en Sevilla. Pese a ello, Nogueira advierte que “en el último partido, Arxil no fue capaz decantar el partido hasta los últimos minutos”. Por lo que no será fácil doblegar a las insulares.



El Cortegada sigue pendiente del mercado porque no descarta reforzar la plantilla. “Lo que nos han ofrecido hasta ahora no nos encaja”, explica Nogueira. “Si aparece algo que mejore el equipo y nos ayude, vamos a incorporarla”. El Cortegada estuvo cerca de cerrar el fichaje de una ala-pívot montenegrina, pero finalmente no se pudo concretar la operación. Tras el partido de mañana, el técnico dará descanso a sus jugadoras hasta el jueves. “Les hace falta y les va a venir bien”, ya que las ocho jugadoras que llevan compitiendo desde que se reanudó la liga en enero “están machacadas”.