El Arosa se enfrentará a la UD Ourense en el play-off

El Arosa venció 2-1 al Atlético Arteixo en A Lomba con goles de Javi Pereira y Rubo y mantiene la tercera plaza a falta de una jornada. El equipo de Luisito ya sabe que se medirá a la UD Ourense en la primera eliminatoria del play-off, puesto que la segunda plaza ya es inalcanzable para el Arosa y la cuarta tampoco está ya al alcance de una Sarriana que pese a perder ante el Viveiro logra su pase a la fase de ascenso como quinto, debido a la derrota del Arteixo en Vilagarcía. La Sarriana se medirá al Celta C, jugándose la vuelta en Vigo. Al Arosa le vale un empate en la última jornada en Viveiro para acabar tercero y jugar en A Lomba el partido de vuelta ante la UDO.



En cuanto al partido, el Arosa salió con variaciones en el once respecto al partido del miércoles en Somozas. Sylla y Javi Pereira fueron la pareja ofensiva, mientras que Vidal, Mella, Iñaki Martínez y Gegunde se repartieron los espacios en el centro del campo.

El visitante Antonio se llevó un golpe al principio en la cara, por lo que acabó en el hospital / Gonzalo Salgado



El Atlético Arteixo salió a mandar y a buscar el gol en A Lomba, pero tuvo que hacer un cambio muy pronto porque Antonio dejó el terreno de juego con un golpe en la cara tras un encontronazo con Sylla. El central visitante se marchó en ambulancia con su mandíbula dañada. Entró Naya en la medular y Óscar Varela retrasó su posición al centro de la defensa. El duelo empezó muy caliente, ya que el banquillo visitante pidió roja de Iván Vázquez en una acción en la que dejó el codo sobre Iñaki, pero el árbitro no mostró cartulina alguna.



Ante la ofensiva apuesta visitante, asumiendo riesgos y jugando más en campo contrario, el Arosa dispuso al principio de espacios para transitar. La primera contra la llevó Gegunde y remató entrando en área por la derecha Sylla, demasiado alto.



El Arosa durante el primer cuarto de hora no fue capaz de sacudirse el dominio de un cuadro coruñés que siguió presionado alto y llegando, aunque sin finalizar sus acciones. El equipo de Juan Riveiro mantuvo las líneas muy adelantadas y, aunque le costó más de lo habitual, el Arosa también fue llegando poco a poco al área de José Hevia.

Iñaki, con unn corte en la oreja, tras otro golpe con un jugador visitante / Gonzalo Salgado



Mediada la primera parte el juego se niveló. El Arosa ya frenó más arriba a su rival, que dejó de rondar el área del portero asturiano Raúl, que volvió a la titularidad tras los dos partidos de los que disfrutó Táboas, como viene siendo habitual esta alternancia en la segunda vuelta.



En el 33 profundizó Brais Pedreira por la derecha y su centro al corazón del área pequeña lo despejó la defensa. En la acción siguiente, el balón quedó suelto en el punto de penalti, desde donde disparo desviado Javi Pereira. El partido se fue afeando a medida que se acercaba al descanso y fue ahí cuando el Arosa logró su gol, tras un robo en campo contrario. Javi Pereira recibió en la frontal, fijó al central en el uno para uno y habilitó a Gegunde que, entrando en área, tuvo la sangre fría de ponerla atrás para el propio Pereira. El ex del Alondras marcó en área pequeña tras un gran amago en el que dejó fuera de escena al portero José Hevia. Un muy buen gol del joven de Bueu, su tercero en liga.



Tras el 1-0 el Arteixo quedó noqueado, dando muchas facilidades en defensa y el Arosa estuvo cerca de hacer el 2-0, pero le faltó acertar sólo en el último pase en área.

El banquillo local pidió roja para el lateral Iván por el golpe que impactó en Iñaki / Gonzalo Salgado



En el descanso el técnico visitante Juan Riveiro hizo el cambio que había sopesado a los cinco minutos. Se fue Naya, que había entrado por Antonio, y entró Agulló en defensa, volviendo a la medular Óscar Varela. Pero el que empezó mejor la segunda parte fue el Arosa, más enchufado y buscando el segundo. Los locales pidieron penalti en una acción al límite entre Javi Pereira y el portero Hevia. En el otro área, también polémica, cuando Riveiro pidió mano de Pacheco, que estaba en el suelo. El técnico coruñés volvió a agitar el árbol antes de la hora de partido. Entraron Vela y Ramos, pero siguió mejor el Arosa, rondando el segundo con más llegadas que ocasiones.



A falta de 25 minutos Luisito movió ficha con un triple cambio. Entraron Rubo, Borja y Diz por Sylla, Pereira y Gegunde, refrescando el tridente ofensivo. El Arosa volvió a generar situaciones de área y en otro robo en el inicio del juego coruñes, Martín Diz tuvo cerca el 2-0, pero salvó Hevia con el cuerpo. En la acción siguiente llegó el 1-1. Manu Rivas llegó por la izquierda, recortó a Pedreira y la puso en el punto de penalti, donde marcó Edu con un remate abajo.

Tras el gol del empate los visitantes se lanzaron a por el segundo, por lo que el partido empezó a ir de área a área. Al Arteixo se le vio menos entero en lo físico, con problemas musculares para algún jugador con veinte minutos aún por delante. Fue el caso de Manu Rivas, que dejó su sitio a Iago Blanco, agotando los cambios Riveiro, que ya se lo jugó a un triple o nada.

El temprano horario unificado en el Día de la Madre hizo que asistiera menos gente al campo / Gonzalo Salgado



El partido se abrió y el Arosa tuvo una opción en un disparo de Diz que no cogió portería. El 2-1 llegó en el 82 en un pase atrás al portero visitante que persiguió Rubo. El acto de fe del delantero pucelano tuvo premio, al robarle la cartera a Hevia y, en el rechace suelto en área pequeña, marcar a puerta vacía su séptima gol en liga, por lo que es el pichichi local en solitario.



El Arteixo no se rindió y tuvo su ocasión en el 87 en un gran disparo desde la frontal de Fabio al que respondió con una gran parada Raúl. Otero tuvo otra en área en el 89 que taponó bien la atenta zaga arlequinada. Los visitante acabaron pagando su impotencia con el árbitro, una vez descabalgados del play-off.

Ficha técnica:

Arosa SC: Raúl; Brais Pedreira, Dani Sánchez, Pacheco, Cotilla; Brais Vidal (Enjamio, min. 75), Mella (Concheiro, min. 75), Gegunde (Rubo, min. 65), Iñaki Martínez; Sylla (Borja, min. 65), Javi Pereira (Martín Diz, min. 65).

Arteixo: José Hevia; Iván Vázquez (Vela, min. 58), Sergio Pereira, Antonio (Pablo Naya, min. 5 (Agulló, min. 46)), Manu Rivas (Iago Blanco, min. 75), Fabio, Óscar Varela; Sito (Pablo Ramos, min. 58), Edu, Cañi; Adrián Otero.

Goles: 1-0 Javi Pereira (min. 42); 1-1 Edu (min. 68); 2-1 Rubo (min. 82).

Árbitro: Quintairos Rial (Vigo). Expulsó al técnico visitante Juan Riveiro (min. 90). Amarilla a Gegunde y Cotilla por los locales y a los visitantes Edu y Vela.

Pereira es un jugador que aprovecha los minutos que le está dando su entrenador / Gonzalo Salgado

Javi Pereira: "Estamos consiguiendo llegar al play-off de la mejor forma posible”

El joven atacante sub 23 Javi Pereira fue uno de los grandes protagonistas de la victoria local al marcar el primer gol, el tercero de su cuenta en lo que va de liga. “Estoy muy contento por el resultado y por estar más cerca del tercer puesto”. Pereira habló del gol de Rubo. “Tuvo mucha fe y es un gol de delantero puro. Fue muy listo y nos dio los tres puntos”. El joven analiza como queda la clasificación a falta de una jornada. “La UDO ganó también el Celta C, ahora hay que ir a Viveiro a por los tres puntos. Necesitamos llegar al play off lo mejor posible y lo estamos consiguiendo”.

También habló de su gol y de su particular sociedad con Gegunde. “Santi y yo nos conocemos muy bien y quieras que no se nota en el campo”. También de las alternativas que maneja Luisito, que son múltiples en todas las líneas. “Hay mucha competencia por jugar, pero toca pelearlo y a ver si en un futuro me hago un hueco fijo. Optamos a estar lo más alto posible y el tercer puesto nos aseguraría la vuelta delante de nuestra afición que sería un apoyo muy grande”. Ese el objetivo en la última jornada en Cantarrana ante el Viveiro.