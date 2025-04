Damián Pujales, preparador físico del Cortegada: “Queremos el play-off porque sabemos que podemos ascender ”

El Mariscos Antón Cortegada se enfrenta este sábado al partido definitivo de la temporada, que despedirán en el Sara Gómez ante Maristas Coruña. Un duelo en el que las de Álvaro Fernández necesitan ganar para disputar la fase de ascenso y confiar en que León pinche. Pase lo que pase, esta es una de las temporadas más trepidantes de Mariscos Antón Cortegada, gracias en parte a los artífices del banquillo. El primero de ellos, Damián Pujales, el encargado de gestionar la preparación física este año.

¿Cómo ha sido la preparación física durante estos meses?

Hicimos una pretemporada muy buena. Al final, es mi primer año, me considero un alumno en prácticas, y el Cortegada me dio la oportunidad de estar en un equipo de mucho nivel. Junto con Álvaro, que siempre me respeta, buscamos la forma de empezar la temporada muy fuertes, pero de forma que fuésemos capaces de llegar al tramo final de la mejor manera posible.

¿Cómo fue el inicio?

Al principio hicimos unos test que luego repetimos más adelante y lo que vimos es que todas habían mejorado su forma física. Estamos muy contentos.

¿De qué manera plantea usted la preparación física?

Yo la veo como un equilibrio entre lograr buenas adaptaciones de tu deporte, en este caso el baloncesto, consiguiendo un buen ritmo físico, con riesgo bajo de lesión. En eso estoy satisfecho porque somos de los pocos equipos que no tuvimos ninguna lesión, salvo una jornada que paramos a Iria Losada por recomendación del médico, pero podría haber jugado perfectamente si quisiese.

¿Qué es lo que más destacaría ?

Que todas mejoraron sus condiciones físicas y reducir el riesgo de lesión, pero sobre todo, porque con estas jugadoras es muy fácil trabajar porque es gente que se cuida mucho, que te entiende, te valora y respeta mucho todo lo que propones. Las jugadoras quieren hacer todo, el entrenador confía y yo, a pesar de no tener mucha experiencia, tengo mucha ilusión y muchas ganas. Estamos muy contentos con el transcurso de la temporada hasta el momento.

¿Es importante el grupo humano que han creado?

Sí. Para mí, siempre digo que el éxito de un equipo es multifactorial y es importante cuidar todos los detalles. Esas ganas y el ayudar a las compañeras es fundamental, creemos mucho en eso y es la ética de trabajo que seguimos. También llegamos muy pronto siempre a las instalaciones deportivas. Somos un equipo muy involucrado. Nos vamos contangiando de las ganas de mejorar todos los días.

Tienen el récord de victorias a punto de volver a superarse, ¿lo ven viable?

Sí. Vamos a lograr la decimoséptima victoria en casa. Las jugadoras siempre están disponibles, aunque tengamos una plantilla corta en comparación a los demás equipos. A pesar de eso tenemos esa parte de fortuna de que ninguna acabe lesionada por ese esfuerzo extra.

¿Cree que es un equipo que ha avanzado en cuanto a profesionalidad?

Sí. Es la palabra exacta. Desde el primer día que llegué, Álvaro me estuvo explicando todo y es el artífice de proponer una profesionalidad absoluta. A partir de ahí todo suma. Las jugadoras quieren ser súper profesionales y todos nos vamos retroalimentando. Álvaro es el arquitecto de todo esto.

A pesar de que no dependan de si mismas, están a nada de la fase de ascenso...

Para nosotros es genial. No sé si desde fuera se valora tanto, pero viendo cómo se lo toma la gente, es increíble. Al final, si tu analizas los años anteriores, con 16-17 victorias te clasificas practicamente siempre, pero este año hay muchísimo nivel entre todos los equipos. Si nos quedamos fuera, para mí sigue siendo una temporada en la que ganamos más de lo que perdimos. Álvaro y las jugadoras se lo merecen muchísimo. Vamos a ir a morir, creemos que podemos ascender.