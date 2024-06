Dani Abalo: “Venimos de trabajar en la cantera y nuestra idea es contar con ella”

Daniel Abalo Paulos (Vilagarcía, 1987) es el nuevo director deportivo del Arosa SC. Una faceta en la que debuta tras una larga trayectoria como futbolista profesional en equipos como RC Celta, Alavés, Sivasspor (Turquía), Korona Kielce (Polonia) o Ludogorets (Bulgaria), con el que jugó la Champions League y la Europa League. Abalo llegó el pasado año al Arosa para poner su experiencia al servicio de la cantera. Ahora se apoyará en los propios responsables de la misma, David López “Perú” y Pedro Carregal, para desarrollar su trabajo en el primer equipo.

¿Cómo surgió lo de convertirse en el director deportivo?

El presidente me llamó esta semana, no recuerdo si el martes o el miércoles, para hablar conmigo. En esa reunión me trasladó su idea y yo le propuse poder trabajar con Pedro y Perú, con los que venía haciéndolo en la cantera, y le pareció genial por el hecho de ser gente de la casa, que conoce y que llevan años trabajando aquí.

¿Habéis creado un vínculo entre los tres?

Me gusta mucho su forma de trabajar. Son dos currantes. Yo llegué a una parcela desconocida, porque la cantera no la controlaba mucho, y me ayudaron muchísimo. Fueron pacientes y estuvieron ayudándome en todo momento. Es un placer trabajar con ellos y creo que merecen la oportunidad como yo de intentarlo en el primer equipo.

Prácticamente toda tu experiencia ha sido en el fútbol profesional, ¿qué crees que puedes trasladar a un club amateur como el Arosa?

Bueno, ahora se está profesionalizando más el fútbol en ciertas categorías. Los futbolistas de Tercera son cada vez más profesionales. Se cuidan y se lo toman en serio. Creo que puedo aportar a esta comisión deportiva la experiencia de haber vivido situaciones de todo tipo en el fútbol. Tuve que moverme en diferentes países, incluso negociar yo mismo contratos y tratar con directores deportivos. Sé cómo funcionan y cómo piensan y tengo muchos amigos, contactos y conozco a muchos representantes en este mundillo. Desde pequeño me gustó siempre ver fútbol, tanto como jugarlo. Y es algo que siempre tuve en mente cuando dejase de jugar, porque me encanta.

Dani Abalo en un partido de Champions en el Bernabeu hace un década ante los jugadores del Madrid Contreao y Nacho / Juan Carlos Hidalgo

¿Qué conocimiento tienes del mercado de jugadores?

Pues mucho mayor del que tenía hace tres años. Llevo dos en cantera, siguiendo al equipo y viendo mucha Tercera y Segunda RFEF.

¿Tienes claro ya el perfil del nuevo entrenador? ¿Estás hablando con alguno?

Tenemos varios nombres encima de la mesa. Entre todos vamos a decidir qué perfil y que tipo de entrenador nos puede venir mejor. Y a partir de ahí, intentaremos hablar con él e intentar llegar a un acuerdo para empezar lo antes posible. Me gustaría trabajar con un entrenador de forma consensuada entre los cuatro. Creemos que el trabajo en equipo es importantísimo y es lo que le vamos a trasladar al entrenador que pueda venir. Una vez esté aquí, empezaremos a hablar de jugadores porque él será el que nos diga qué dirección tomar.

¿El objetivo prioritario será el ascenso de nuevo?

Sí, está claro que el Arosa lleva dos años intentándolo. El objetivo tiene que ser ese, intentar subir. No es bueno meterse la presión de decir que vamos a ganar la liga, pero el Arosa tiene que estar arriba sin ninguna duda.

¿Se puede pelear por el ascenso y a la vez contar con la cantera?

Yo vengo de estar ahí, en la cantera, y nuestra idea es contar con ellos. Evidentemente el entrenador tomará la decisión de los jugadores que puedan estar en el primer equipo. Pero nuestra idea es que en plantilla estén tres o cuatro jugadores salidos del juvenil.

¿Y qué va pasará con el convenio con el Portonovo?

Mi idea desde el año pasado era hacer un convenio, pero no de filialidad como se hizo. No creo que sea necesario plasmarlo por escrito. La idea es mandar a jugadores que cumplen edad juvenil que no tengan cabida aquí. Es importante que estén un año fogueándose en Preferente. De la misma forma que esperamos recuperar a alguno este año. También creo que es importante aprovechar el convenio que tenemos con el Celta, con los que tenemos muy buena sintonía, para aprovecharlo y traer jugadores al primer equipo.