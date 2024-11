El defensa del CD Boiro Martín Sánchez comienza a ver la luz al final del túnel

Martín Sánchez llegó esta temporada al CD Boiro como una de las grandes promesas en lo que respecta a la zaga de Cardeñosa, pero una lesión de edema óseo le impidió estrenarse con el combinado boirense. Una situación frustrante, a la que Martín Sánchez comienza a ver solución. A día de hoy, se encuentra entrenando poco a poco con el equipo, tras una dura carga mental al tener que estar fuera del equipo. “A nivel motivacional estás mucho más enchufado cuando comienzas a integrarte con el equipo. Tenía muchas ganas ya de poder tocar balón, pero el edema tiene sus tiempos y no se puede hacer nada”, comenta.



Cardeñosa está siendo un gran apoyo para Sánchez, ya que el técnico, en su época como jugador, sufrió la misma lesión. “Carde me cuenta cómo fue su experiencia, sus plazos y demás. Eso me sirve a mi como referencia, me entiende como jugador y entiende que esté fastidiado por no poder hacer más cosas, porque al final, todos queremos ayudar al equipo”, dice Martín Sánchez. “La lesión es la que es y contra eso no se puede luchar”.



Puede ser cuestión de semanas que el defensa pueda completar un entrenamiento completo con el grupo. Lo más probable, es que la siguiente semana pueda comenzar las sesiones completas. “Hay que volver a pillar el ritmo de competición, porque al haber estado parado desde pretemporada, la carga física no es la misma”, señala. Así, Sánchez estima que antes de que termine el 2024 se podrá estrenar con la camiseta del CD Boiro, a la espera de que los plazos de reincorporación sean cortos. “El período de inactividad, por suerte, ya se acabó. Empiezo a ver la luz después de todo”, dice.



En todos estos meses, el defensa no dejó a su equipo a un lado, estando presente en todos los partidos que disputó el combinado de Cardeñosa, aunque fuese desde la grada. “El inicio de temporada lo vi con los clásicos altos y bajos que todo el mundo pasa. Es cierto que el inicio no fue el deseado porque empezamos con un punto de nuevo, pero es verdad que somos un recién ascendido y adaptarse a la categoría no siempre es fácil. Una vez que ya sacamos buenos resultados adelante, sobre todo después de Sarria, ahora el equipo está con confianza y tranquilidad. Las sensaciones son positivas”, destaca Sánchez.

El sábado en O Couto

Ahora, el CD Boiro tiene por delante unas jornadas muy intensas, empezando este fin de semana por la visita el sábado al campo de O Couto, dónde se encontrarán a una potente UD Ourense. Tras el encuentro en O Couto, tendrán que recibir al Arteixo en casa. La siguiente salida será especial para Martín Sánchez, ya que, a pesar de que no podrá jugar, el CD Boiro visitará A Lomba, la que fue su casa hasta este año. “O Couto y A Lomba son estadios muy difíciles, para mi, los mejores equipos de la categoría y será difícil, pero también motivante. Ojalá pudiera pisar el césped de A Lomba, pero no hay opciones reales. Me encantaría porque pasé unos años estupendos, a pesar de no lograr el ascenso, para mí sería especial jugar, pero no estaré para competir en 15 días”, lamenta. Martín, de todas formas, ya empieza a ver la luz a final del túnel tras su llegada a Boiro.