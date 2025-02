El derbi en A Illa, en el estreno de Álvaro Soto con el Umia ante el líder, marca la jornada en Preferente

El Céltiga defiende su condición de líder en el derbi que le enfrenta esta tarde (16.30 horas) en el Salvador Otero a un Umia que estrena nuevo técnico, con la llegada esta semana del vigués Álvaro Soto en sustitución de Hugo Sanmartín. Los locales tienen las bajas de los lesionados Manu Táboas y Pablo Pillado, de Migui Sayar por motivos personales y de los sancionados Lezcano y Carlos. Así las cosas, Luis Carro tiene que echar mano de cuatro juveniles para completar la convocatoria.

Luis Carro y el plus emocional

“Queremos seguir siendo fuertes en casa, pero sabemos que es un partido muy difícil porque tiene muchos condicionantes a nivel emocional”, explica el técnico vilanovés. “A ese plus que todo el mundo tiene de jugar contra el líder se suma el factor derbi con muchos futbolistas que se conocen y el hecho de que vengan con entrenador nuevo, que provocará nuevas energías y ganas de agradar de sus jugadores. Tenemos que igualar todo ese plus emocional que tendrán ellos”.

Álvaro Soto: "Hay buena plantilla para poder competir por salvar la categoría"

El vigués Álvaro Soto, tras entrenar al Cultural Areas, asume el reto del Umia con ilusión y confianza porque “hay buena plantilla para poder competir por salvar la categoría”. Tras un par de sesiones con sus nuevos jugadores, Soto cree que “todo cambia si ganamos un par de partidos, veremos las cosas de otra manera, las sensaciones que me encontré de los jugadores son buenas, tienen ganas de darle un gito a esto”. Si bien el debut será el más exigente posible, ante el líder y a domicilio. “Ellos son muy fuertes, sobre todo en su campo. Todos sabemos el nivel que tienen los jugadores y su entrenador”. El técnico visitante destaca el juego del líder y también su poderío “en el balón parado”.

El Umia se presenta en A Illa con las bajas de Cacheda y Álex Lima. Y con una mentalidad renovada tras la salida de Hugo Sanmartín y la llegada de un nuevo técnico, que aunque no ha tenido suficiente tiempo todavía para trabajar con el equipo, confía en que el efecto revulsivo dé sus frutos en un partido con poco que perder. l

El Cambados visita en Oira al Cented Academy

El CJ Cambados vuelve a jugar por tercera jornada seguida a domicilio y visita esta tarde en el campo ourensano de Oira al Cented Academy, al que aventaja en cuatro puntos. Tras ganar en Beluso, el equipo de Pénjamo está metido de lleno en la pelea por el play-off.

El técnico visitante tiene las bajas de Cabrera, Fran Matos y Álex. “Nos enfrentamos a un rival muy dinámico con jugadores con mucha calidad y verticalidad en su línea de ataque, que dominan muy bien las transiciones”. Pénjamo ha preparado el partido ante “un equipo muy activo”, por lo que dice que “será importante igualar esa intensidad para imponernos en los duelos” y poder sumar algo positivo en Oira. l

El Portonovo no puede fallar ante el colista

El Portonovo recibe esta tarde (17 horas) al colista Bouzas en Baltar en un partido importante para aumentar el colchón de puntos sobre la zona de descenso. Los visitantes, con sólo 6 puntos y a 14 de la salvación, tienen un pie en Primera y llevan nueve derrotas seguidas.

El técnico José Luis Salgueioro no tiene bajas. “Llevo toda la semana insistiendo en la importancia de este partido”. Dar continuidad a las buenas sensaciones mostradas ante el Choco es el reto de los arlequinados. “No va a ser tan fácil como la clasificación indica, ellos ya compiten mejor y no tienen nada que perder, tenemos que darle ritmo e intensidad”, dice Salgueiro.