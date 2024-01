Derbi matinal en A Senra y oportunidad del Villalonga para redondear una primera vuelta de matrícula

Este domingo se disputa la primera jornada del nuevo año y la última de la primera vuelta en Preferente Sur para los cinco represenates arousanos. A las 12 horas en A Senra, el Ribadumia (8º con 22 puntos) recibe al Céltiga (4º con 28 puntos) en el derbi matinal. Las bajas y dudas condicionan a ambos equipos. En los visitantes Luis Carro no puede contar con Pillado, Davila, Migui Sayar y Pedro Delgado por lesión, Álex Fernández por sanción y Javi Vidal. Además tiene la duda de Pablo González, por lo que entran en convocatoria tres juveniles.



“El Ribadumia es un buen equipo. Lo he visto varias veces como local y los resultados no son acordes con los méritos que hace, creo que debería llevar más puntos”, dice el técnico visitante. “Es un rival bien trabajado, con buen nivel defensivo y muchos recursos a nivel ofensivo”, reconoce Carro. “Intentaremos que se dé el partido que nosotros queremos, que no pasen cosas extrañas en lo emocional al ser un derbi y esperemos sacar los tres puntos porque los necesitamos mucho”.

El líder, sin Marcos

El líder Villalonga (39 puntos) recibe a las 16:30 horas al Moaña (10º con 21 puntos). El equipo de Luciano González ya es campeón de invierno y tiene la permanencia virtual en el bolsillo, que era su primer objetivo. La ventana de Tercera RFEF se le ha abierto de par en par y quiere seguir manteniendo su colchón de diez puntos respecto al tercer clasificado. Marcos Blanco y Barbeito, por sanción, y Nico, por lesión, son bajas en los celestes. “Espero un partido muy difícil porque el Moaña compite muy bien, es muy agresivo en la presión y tiene jugadores de calidad como Pastoriza, David Fraga, Rial o Anxo”, apunta Luciano.

“Aunque lo más importante es lo que hagamos nosotros, si estamos bien sabemos que podemos hacer daño a los rivales. Tenemos que salir a por el partido, sin hacer regalos y llevar el peso del partido con el balón”.

El Portonovo a Velle

El Portonovo (2º con 32 puntos) visita a las 16:30 horas al Velle (penúltimo con 12 puntos) en el pequeño campo de Aira. El técnico David Eirín tiene la baja de Dani Abalo, sancionado. “Es un partido muy complicado ante un rival necesitado por salir de los puestos de descenso”, explica el pontevedrés. “Tienen jugadores muy jóvenes y muy intensos. Seguro aprovecharon este tiempo de parón para reajustar cosas”. Eirín cree clave “adaptarnos lo antes posible a campo y rival para intentar traernos los 3 puntos”. .

Un Barco más reforzado todavía

Por último, el CJ Cambados (9º con 22 puntos) visita en Calabagueiros a las 17 horas al Barco (15º con 14 puntos). Los locales están siendo la gran decepción de la temporada. Con una plantilla confeccionada para ascender están más cerca del descenso que de la parte alta. Pero el Cambados no se fía de la mala clasificación de un rival que sigue haciendo fichajes importantes. “Es un equipo con jugadores de mucho nivel, estos días reforzaron la portería con Imanol y firmaron al atacante Óscar Cruz”, destaca Pénjamo. “Ambos estaban jugando en superior categoria y se suman a futbolistas como Óscar Martín, Javi Pazos, Rubén García...”



El Cambados viaja sin Juan, Puyi y Fran, los tres sancionados. “Ellos tiene jugadores con una mucha calidad, capaces de tener una precisión en el juego muy alta, lo cual tenemos que intentar controlar”. Pénjamo espera de los suyos “un nivel de intensidad y concentración alto para que no puedan manejarse cómodos”. El equipo amarillo está manteniendo unos números bastantes regulares de cara a su objetivo a largo plazo de asegurar la permanencia.